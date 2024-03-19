В Ростове-на-Дону рассказали, как будут называться улицы в старом аэропорту

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
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Updated Сегодня, 05:09
Одна из них получила название проспект Андрея Байкова, другая — проспект Орлова-Денисова. Кроме того, появились бульвар Авиаторов и улица Александра Бондарева.
А улице от Вересаева до бассейна дадут название в честь полковника Владимира Иванова. Также власти приняли решение установить бюст Герою Советского Союза Геворку Вартаняну на территории школы №107 на проспекте Королева.
Все работы пройдут за счет внебюджетных средств. Постановление уже подписано главой горадминистрации Алексеем Логвиненко.
Напомним, что на территории, где ранее находился аэропорт, намерены возвести 1,5 миллиона квадратных метров жилья.
Ранее памятник умершему бегемоту-долгожителю установили в Ростове.