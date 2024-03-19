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Published Сегодня, 05:07

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Updated Сегодня, 05:09

Улицам на территории старого аэропорта в Ростове придумали названия

В Ростове-на-Дону рассказали, как будут называться улицы в старом аэропорту

19 марта 2024, 05:07
Фото: 1MI

Улицам на территории старого аэропорта в Ростове придумали названия

В Ростове-на-Дону утвердили названия улиц на территории, где ранее находилась воздушная гавань, говорится в документации на сайте мэрии.

Одна из них получила название проспект Андрея Байкова, другая — проспект Орлова-Денисова. Кроме того, появились бульвар Авиаторов и улица Александра Бондарева.

А улице от Вересаева до бассейна дадут название в честь полковника Владимира Иванова. Также власти приняли решение установить бюст Герою Советского Союза Геворку Вартаняну на территории школы №107 на проспекте Королева.

Памятник умершему бегемоту-долгожителю установили в Ростове
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Все работы пройдут за счет внебюджетных средств. Постановление уже подписано главой горадминистрации Алексеем Логвиненко.

Напомним, что на территории, где ранее находился аэропорт, намерены возвести 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее памятник умершему бегемоту-долгожителю установили в Ростове.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Улицы#Старый аэропорт
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