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Updated Сегодня, 05:40

Акустический центр за 10 млрд построят в Новом Ростове

Акустический центр за 10 млрд построят в Новом Ростове

22 марта 2024, 05:38
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в строящемся микрорайоне на территории старого аэропорта появится акустический центр, пишут СМИ.

Всего в проект планируется вложить 10 миллиардов рублей. Центр в Новом Ростове получит название «Музыка».

В центре появятся три учреждения: большой культурный комплекс с концертным залом, креативный кластер с вокально-хоровой школой, а также библиотека с терапевтическими садами на крыше.

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По информации «РБК Ростов», общая площадь комплекса составит 17 тысяч квадратных метров. Землю уже выделили и сейчас идет работа над проектом.

Кроме того, для реализации предстоит найти инвестора.

Ранее стало известно, что оздоровительный спорткомплекс с несколькими бассейнами построят в донской столице.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Строительство#Ростов#Акустический центр#Концертный зал
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