Акустический центр за 10 млрд построят в Новом Ростове

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Всего в проект планируется вложить 10 миллиардов рублей. Центр в Новом Ростове получит название «Музыка».
В центре появятся три учреждения: большой культурный комплекс с концертным залом, креативный кластер с вокально-хоровой школой, а также библиотека с терапевтическими садами на крыше.
По информации «РБК Ростов», общая площадь комплекса составит 17 тысяч квадратных метров. Землю уже выделили и сейчас идет работа над проектом.
Кроме того, для реализации предстоит найти инвестора.
Ранее стало известно, что оздоровительный спорткомплекс с несколькими бассейнами построят в донской столице.