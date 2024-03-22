Блогера задержали в Ростовской области после стрима на тему СВО

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Накануне по соцсетям разошлась новость о стримерше по имени Неля, которая заявила о негативном отношении к участникам СВО. На появившемся видео девушка в оскорбительной манере отзывается о бойцах.
После этого в региональном УСКР заявили о начавшейся проверке в отношении девушки. А теперь стало известно о ее задержании.
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Батайску установили личность и задержали 23-летнюю местную жительницу», — прокомментировали в полиции.
Отмечается, что девушку передали сотрудникам следственного подразделения.
Ранее ростовский депутат Бородай предложил лишить заработков блогеров, работающих на ВСУ. Материал на эту тему читайте по ссылке.