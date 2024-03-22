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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Блогера задержали в Ростовской области после стрима на тему СВО|

Блогера задержали в Ростовской области после стрима на тему СВО

22 марта 2024, 14:17
Фото: 1MI
Блогера задержали в Ростовской области после стрима на тему СВО|
В Ростовской области задержали девушку, которая оскорбляла участников спецоперации, сообщили в региональном УМВД.

Накануне по соцсетям разошлась новость о стримерше по имени Неля, которая заявила о негативном отношении к участникам СВО. На появившемся видео девушка в оскорбительной манере отзывается о бойцах.

После этого в региональном УСКР заявили о начавшейся проверке в отношении девушки. А теперь стало известно о ее задержании.

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«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Батайску установили личность и задержали 23-летнюю местную жительницу», — прокомментировали в полиции.

Отмечается, что девушку передали сотрудникам следственного подразделения.

Ранее ростовский депутат Бородай предложил лишить заработков блогеров, работающих на ВСУ. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Блогер#Задержание#Происшествия#Стрим
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