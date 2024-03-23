Резкое потепление придет в Ростовскую область с 24 марта

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
В субботу погода будет ясной с температурой +9 градусов, в воскресенье станет теплее до +12 градусов, однако должно быть облачно.
В начале новой недели, в понедельник и вторник, температура поднимется до +14 градусов, а ночью ожидается понижение до +2 градусов.
Со среды по четверг температура будет находиться на уровне +14 градусов. А в пятницу, 29 марта, она поднимется до +16 градусов.
В ночное время может похолодать до +3 градусов.
Следует отметить, что в ближайшие семь дней осадков не ожидается. Скорость ветра достигнет трех метров в секунду.
Ранее стало известно, что в Ростове будет самая жаркая погода на выходных среди городов-миллионников.