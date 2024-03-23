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Published Сегодня, 04:46

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Резкое потепление придет в Ростовскую область с 24 марта

Резкое потепление придет в Ростовскую область с 24 марта

23 марта 2024, 04:46
Фото: 1MI
В Ростовской области весенняя погода может начаться с воскресенья, 24 марта, следует из прогнозов синоптиков.

В субботу погода будет ясной с температурой +9 градусов, в воскресенье станет теплее до +12 градусов, однако должно быть облачно.

В начале новой недели, в понедельник и вторник, температура поднимется до +14 градусов, а ночью ожидается понижение до +2 градусов.

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Со среды по четверг температура будет находиться на уровне +14 градусов. А в пятницу, 29 марта, она поднимется до +16 градусов.

В ночное время может похолодать до +3 градусов.

Следует отметить, что в ближайшие семь дней осадков не ожидается. Скорость ветра достигнет трех метров в секунду.

Ранее стало известно, что в Ростове будет самая жаркая погода на выходных среди городов-миллионников.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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