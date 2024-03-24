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У родственников семьи дончан, пропавшей во время теракта, взяли тесты ДНК

Образцы ДНК взяли у семьи, пропавших в «Крокусе» жителей Ростовской области

24 марта 2024, 10:03
Фото: 1MI
У родственников семьи дончан, пропавшей во время теракта, взяли тесты ДНК
Семья из Ростовской области пропала во время теракта в «Крокус сити холле», у родственников решили взять тесты ДНР, пишет Donday.

Во время теракта в «Крокус сити холле» в зрительном зале находилась семья из Таганрога: 44-летняя Виктория с 41-летним мужем Василием и 12-летнием сыном Артемием. Они пришли туда на концерт группы «Пикник». Виктория успела отзвониться дочери, что покинула зал во время ЧП. Однако после этого никто из членов семьи так и не вышел на связь.

Что известно о пропавших во время теракта в «Крокусе» жителях Ростовской области
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Таганрожцев нет ни в списках погибших, ни в списках поступивших в больницы. Возможно, причина этого в отсутствии у семьи документов при себе. Их старшая дочь Ангелина, которая живет в Москве, рассказала, что обратилась в полицию. Там ее попросили сдать тест ДНК.

Дома Викторию и Василия ждут еще две дочери, одной из которых всего пять лет.

Ранее RostovGazeta рассказала об еще одной жительнице Ростовской области, пропавшей во время теракта в «Крокусе».

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