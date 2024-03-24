Образцы ДНК взяли у семьи, пропавших в «Крокусе» жителей Ростовской области

Во время теракта в «Крокус сити холле» в зрительном зале находилась семья из Таганрога: 44-летняя Виктория с 41-летним мужем Василием и 12-летнием сыном Артемием. Они пришли туда на концерт группы «Пикник». Виктория успела отзвониться дочери, что покинула зал во время ЧП. Однако после этого никто из членов семьи так и не вышел на связь.