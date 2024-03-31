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Зоопарк в Ростове перейдет на летний режим работы уже с 1 апреля

Ростовский зоопарк анонсировал изменения в графике работы с 1 апреля

31 марта 2024, 12:30
Фото: 1MI
Зоопарк в Ростове перейдет на летний режим работы уже с 1 апреля
Зоопарк в Ростове перейдет на летний режим работы уже с 1 апреля, сообщила пресс-служба учреждения.

В ростовском зоопарке с приходом потепления изменился график работы. С 1 апреля двери заведения будут открыты с 08.00 до 20.00. В учреждении предупредили, что сейчас проводят активную уборку, запланированы там и санитарные дни.

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Посетителей зоопарка просят учитывать эту информацию, чтобы заранее спланировать визит. Например, 1 апреля уборку будут проводить в зимнем павильоне приматов, а 3 апреля — в террариуме. Распланированы санитарные дни в апреле и для других павильонов.

Напомним, в ростовском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи.

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