Ростовский зоопарк анонсировал изменения в графике работы с 1 апреля

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В ростовском зоопарке с приходом потепления изменился график работы. С 1 апреля двери заведения будут открыты с 08.00 до 20.00. В учреждении предупредили, что сейчас проводят активную уборку, запланированы там и санитарные дни.
Посетителей зоопарка просят учитывать эту информацию, чтобы заранее спланировать визит. Например, 1 апреля уборку будут проводить в зимнем павильоне приматов, а 3 апреля — в террариуме. Распланированы санитарные дни в апреле и для других павильонов.
Напомним, в ростовском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи.