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Стала известна дата завершения отопительного сезона в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда отключат отопление в Ростове-на-Дону

4 апреля 2024, 10:09
Фото: 1MI
Стала известна дата завершения отопительного сезона в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону отопление отключат с 8 апреля

В Ростове-на-Дону со следующего понедельника, 8 апреля, завершится отопительный сезон, сообщил в Telegram глава администрации города Алексей Логвиненко.

Среди горожан провели голосование на тему окончания отопительного сезона. Всего свое мнение выразили 16,5 тысячи человек.

Около 70% ростовчан высказались за отключение отопления с 8 апреля. Поэтому именно в эту дату тепло перестанет поступать в дома.

«В ближайшее время подпишу соответствующее постановление. Теплоснабжающие организации и управляющие компании должны обеспечить своевременное выполнение мероприятий по отключению потребителей от теплоснабжения», — прокомментировал Алексей Логвиненко.

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Пользователи в комментариях обрадовались этому решению.

«Главное, чтобы управляющие компании правильно пересчитали оплату за тепло. За неделю будет приличная сумма при наших тарифах», — пишут ростовчане.

Ранее жителей Таганрога возмутили планы отключить отопление.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отопительный сезон#Управляющие компании
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