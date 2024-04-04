Стало известно, когда отключат отопление в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Среди горожан провели голосование на тему окончания отопительного сезона. Всего свое мнение выразили 16,5 тысячи человек.
Около 70% ростовчан высказались за отключение отопления с 8 апреля. Поэтому именно в эту дату тепло перестанет поступать в дома.
«В ближайшее время подпишу соответствующее постановление. Теплоснабжающие организации и управляющие компании должны обеспечить своевременное выполнение мероприятий по отключению потребителей от теплоснабжения», — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Пользователи в комментариях обрадовались этому решению.
«Главное, чтобы управляющие компании правильно пересчитали оплату за тепло. За неделю будет приличная сумма при наших тарифах», — пишут ростовчане.
Ранее жителей Таганрога возмутили планы отключить отопление.