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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Третий день жители трех домов на Темерницкой в Ростове мерзнут без отопления

Третий день жители трех домов на Темерницкой в Ростове мерзнут без отопления

14 марта 2024, 07:31
Фото: корреспондент / rostovgazeta.ru
Третий день жители трех домов на Темерницкой в Ростове мерзнут без отопления

Третий день дома на Темерницкой в Ростове остаются без отопления

Без теплоснабжения в Ростове остались три дома под номерами 28, 30 и 32 Темерницкой, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Видимо, из-за порыва, на Темерницкой разрыли улицу. С каждым днем яма становится все больше, а отопление в дома так и не дают.

«В теплосетях вчера вечером сказали, что работы закончились и дадут тепло. Но уже утро, и ничего не изменилось. В теплосетях сегодня утром сказали, что управляющая компания забыла подключить. А в управляющей сообщили, что не получили от теплосетей никаких уведомлений», — сообщает корреспондент.

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Люди замерзают в своих квартирах. В одном из домов проживает ветеран труда, узница фашистских лагерей.

Для выяснения ситуации редакция RostovGazeta направит официальные запросы. Информация будет уточнена.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане получили квитанции с огромной суммой за воду.

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