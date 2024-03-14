Третий день жители трех домов на Темерницкой в Ростове мерзнут без отопления

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Видимо, из-за порыва, на Темерницкой разрыли улицу. С каждым днем яма становится все больше, а отопление в дома так и не дают.
«В теплосетях вчера вечером сказали, что работы закончились и дадут тепло. Но уже утро, и ничего не изменилось. В теплосетях сегодня утром сказали, что управляющая компания забыла подключить. А в управляющей сообщили, что не получили от теплосетей никаких уведомлений», — сообщает корреспондент.
Люди замерзают в своих квартирах. В одном из домов проживает ветеран труда, узница фашистских лагерей.
Для выяснения ситуации редакция RostovGazeta направит официальные запросы. Информация будет уточнена.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане получили квитанции с огромной суммой за воду.