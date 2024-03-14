Третий день жители трех домов на Темерницкой в Ростове мерзнут без отопления

«В теплосетях вчера вечером сказали, что работы закончились и дадут тепло. Но уже утро, и ничего не изменилось. В теплосетях сегодня утром сказали, что управляющая компания забыла подключить. А в управляющей сообщили, что не получили от теплосетей никаких уведомлений», — сообщает корреспондент.