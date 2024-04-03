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Отопление в Таганроге отключат с 8 апреля

«Будет резкое похолодание»: жителей Таганрога возмутили планы отключить отопление

3 апреля 2024, 05:00
Фото: 1MI

Отопление в Таганроге отключат с 8 апреля

В Таганроге отопительный сезон не завершится на этой неделе, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

По его словам, в последнее время установилась теплая погода, поэтому жители попросили отключить отопление. Фатеев рассказал, что этот процесс начнется с 8 апреля.

«Проводить эту работу коммунальщики будут поэтапно. После завершения зимнего отопительного периода они продолжат работать», — уточнил сити-менеджер.

Он добавил, что начнется подготовка к следующему отопительному периоду. Пользователи в соцсетях раскритиковали решение отключить отопление.

«Завтра уже резкое похолодание. Поторопились», — заявили они в комментариях.

«Прекрасно, в прошлом году рано отключили. Потом пришлось обогреватели покупать, дома +19 было», — пишут горожане.

«А потом резко похолодает, как в прошлом году, и будем отапливаться электрическими обогревателями», — сообщили местные жители.

Ранее из-за аномальной жары в Ростове в квартирах снизили температуру в батареях.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Отопление#Погода
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