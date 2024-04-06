rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля, 05:27

Published 6 апреля, 05:27

Modified 6 апреля, 05:29

Updated 6 апреля, 05:29

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 8 и по 13 апреля

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 8 и по 13 апреля

6 апреля 2024, 05:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе будут проходить отключения электричества, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 8 апреля, обесточат улицы Нансена, Добровольского, Орбитальная, 35-я линия, 37-я линия, Богданова, 2-я Пролетарская.

Во вторник это коснется улиц Нансена, Зырянская, Цюрупы, Гурьевская, Абхазская и переулка Молдавский. В среду света не будет на проспекте 40 лет Победы, улицах Казбекский и Куйбышева.

В конце рабочего дня жители Аксая остались без электричества 2 марта 2024 года
Узнать подробнее

В четверг электричество выключат по улицам Серафимовича, Социалистическая, Темерницкая, Сиверса, переулкам Братский и Доломановский. В пятницу ограничения введут на улицах Амбулаторная, Портовая, в переулках Декабристов, Новосибирский, Маратовский, Осовиахимовский, Поповского.

Ранее более 50 тысяч жителей Ростовской области оставались без электричества.

Читайте также:
В конце рабочего дня жители Аксая остались без электричества 2 марта 2024 годаМассовые отключения электричества ждут Ростов. Рассказываем, где не будет светаСотни жителей Ростова оставят без электричества в конце февраля
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Отключения электричества#Ростов
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
Вчера, 16:57
В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек
5 апреля, 10:28
Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом
Вчера, 14:33
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами
Вчера, 14:06
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
Вчера, 12:49
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
"