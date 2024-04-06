Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 8 и по 13 апреля

Posted 6 апреля, 05:27
Published 6 апреля, 05:27
Modified 6 апреля, 05:29
Updated 6 апреля, 05:29
В понедельник, 8 апреля, обесточат улицы Нансена, Добровольского, Орбитальная, 35-я линия, 37-я линия, Богданова, 2-я Пролетарская.
Во вторник это коснется улиц Нансена, Зырянская, Цюрупы, Гурьевская, Абхазская и переулка Молдавский. В среду света не будет на проспекте 40 лет Победы, улицах Казбекский и Куйбышева.
В четверг электричество выключат по улицам Серафимовича, Социалистическая, Темерницкая, Сиверса, переулкам Братский и Доломановский. В пятницу ограничения введут на улицах Амбулаторная, Портовая, в переулках Декабристов, Новосибирский, Маратовский, Осовиахимовский, Поповского.
Ранее более 50 тысяч жителей Ростовской области оставались без электричества.