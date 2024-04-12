Ростовчане заявили о тараканах и осыпающейся штукатурке в лицее

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
По их словам, через два года после сдачи объекта начались проблемы. В частности, в учреждении на каждом этаже открыто только по одному туалету.
«Все потолки желтые от протекающей крыши, со стен обсыпается штукатурка, а в столовой стала появляться живность в виде тараканов», — говорится в публикации.
Автор заявил, что на поступающие жалобы никто не реагирует. Добавим, что никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало.
«У меня такая же школа», — написали пользователи в комментариях.
«Так ведь там была старая шикарная школа, которую нужно было подделать. Очень красивый стиль у нее был», — пишут ростовчане. А некоторые заявили, что в этом учреждении нет проблем.
«У меня двое детей ходят в этот лицей. Школа чистая, тем более столовая. Все сотрудники очень приветливые, внимательные», — сообщают горожане.
Ранее дезинсектор Ткаченко назвал улицы Ростова, страдающие от нашествия тараканов.