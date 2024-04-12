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Ростовчане заявили о тараканах и осыпающейся штукатурке в лицее

Ростовчане заявили о тараканах и осыпающейся штукатурке в лицее

12 апреля 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону по лицею №20 бегают тараканы и в помещениях требуется ремонт, заявили местные жители в соцсетях.

По их словам, через два года после сдачи объекта начались проблемы. В частности, в учреждении на каждом этаже открыто только по одному туалету.

«Все потолки желтые от протекающей крыши, со стен обсыпается штукатурка, а в столовой стала появляться живность в виде тараканов», — говорится в публикации.

Фото: Это Ростов — ТГ

Автор заявил, что на поступающие жалобы никто не реагирует. Добавим, что никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало.

«У меня такая же школа», — написали пользователи в комментариях.

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«Так ведь там была старая шикарная школа, которую нужно было подделать. Очень красивый стиль у нее был», — пишут ростовчане. А некоторые заявили, что в этом учреждении нет проблем.

«У меня двое детей ходят в этот лицей. Школа чистая, тем более столовая. Все сотрудники очень приветливые, внимательные», — сообщают горожане.

Ранее дезинсектор Ткаченко назвал улицы Ростова, страдающие от нашествия тараканов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ремонт#Тараканы#Происшествия
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