Часть Ростовской области останется без телевидения с 15 апреля

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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С 15 по 21 апреля могут проходить временные прерывания в трансляции на передающих станциях в населенных пунктах.
Эти перерывы обусловлены проведением плановых или профилактических работ, требующих выключения передающего оборудования. Из-за неблагоприятных погодных условий некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время.
Ограничения введут 15 апреля в населенных пунктах Маркинская, Морозовск, Ростове-на-Дону. На следующий день это коснется Конезавода имени Буденного в Сальском районе, а также Позднеевки, Обливской, Сиротского.
В среду, 17 апреля, отключения пройдут в Селивановской, Присальском, Красном Сулине. Кроме того, ограничения могут снова затронуть станицу Обливскую 19 апреля.
Ранее астроном предупреждал о сбое в работе телевидения в донском регионе из-за Солнца.