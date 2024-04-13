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Published Сегодня, 05:37

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Часть Ростовской области останется без телевидения с 15 апреля

Часть Ростовской области останется без телевидения с 15 апреля

13 апреля 2024, 05:37
Фото: 1MI
В Ростовской области в середине апреля может пропадать телерадиосигнал из-за технических работ, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

С 15 по 21 апреля могут проходить временные прерывания в трансляции на передающих станциях в населенных пунктах.

Эти перерывы обусловлены проведением плановых или профилактических работ, требующих выключения передающего оборудования. Из-за неблагоприятных погодных условий некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время.

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Ограничения введут 15 апреля в населенных пунктах Маркинская, Морозовск, Ростове-на-Дону. На следующий день это коснется Конезавода имени Буденного в Сальском районе, а также Позднеевки, Обливской, Сиротского.

В среду, 17 апреля, отключения пройдут в Селивановской, Присальском, Красном Сулине. Кроме того, ограничения могут снова затронуть станицу Обливскую 19 апреля.

Ранее астроном предупреждал о сбое в работе телевидения в донском регионе из-за Солнца.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Технические работы#Телерадиосигнал#Профилактические работы
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