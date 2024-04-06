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Posted 6 апреля, 06:27

Published 6 апреля, 06:27

Modified 6 апреля, 06:29

Updated 6 апреля, 06:29

Телевидение пропадет в нескольких районах Ростовской области

Телевидение пропадет в нескольких районах Ростовской области

6 апреля 2024, 06:27
Фото: 1MI
В Ростовской области на территории нескольких районов может временно пропасть телерадиосигнал, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Ограничения могут вводить в период с 8 по 14 апреля. На станциях будут проводить профилактические мероприятия, которые потребуют выключения передающего оборудования. Работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за неблагоприятных погодных условий.

В Азовском районе 9 апреля это коснется Александровки, в Белокалитвинском районе 11 числа ограничения затронут населенные пункты Белая Калитва и Горняцкий.

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Кроме того, 10 апреля в Заветинском районе сигнал может пропасть в Заветном, а 8 числа — в населенном пункте Фомин.

Также 8 апреля отключения затронут Шахты и Обливскую, 9 числа — Киселевку, 10 апреля — Калининский. А на следующий день сигнал может пропасть в Новочеркасске.

Добавим, что на следующей неделе в Ростове будут проходить массовые отключения электричества.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ограничения#Телевидение
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