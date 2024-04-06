Телевидение пропадет в нескольких районах Ростовской области

Posted 6 апреля, 06:27
Published 6 апреля, 06:27
Modified 6 апреля, 06:29
Updated 6 апреля, 06:29
Ограничения могут вводить в период с 8 по 14 апреля. На станциях будут проводить профилактические мероприятия, которые потребуют выключения передающего оборудования. Работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за неблагоприятных погодных условий.
В Азовском районе 9 апреля это коснется Александровки, в Белокалитвинском районе 11 числа ограничения затронут населенные пункты Белая Калитва и Горняцкий.
Кроме того, 10 апреля в Заветинском районе сигнал может пропасть в Заветном, а 8 числа — в населенном пункте Фомин.
Также 8 апреля отключения затронут Шахты и Обливскую, 9 числа — Киселевку, 10 апреля — Калининский. А на следующий день сигнал может пропасть в Новочеркасске.
Добавим, что на следующей неделе в Ростове будут проходить массовые отключения электричества.