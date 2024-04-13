Сенатор Ирина Рукавишникова отметила эффективную работу донских парламентариев

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
С важной датой в истории развития регионального парламентаризма донских депутатов поздравила и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.
Сенатор отметила, что только за последние 5 лет, благодаря совместной работе с депутатами регионального Законодательного собрания было реализовано более 130 законодательных инициатив.
— При поддержке Совета Федерации 100 из них уже стали федеральными законами. Важно, что эти сухие цифры «оживают» в конкретных делах — создают новые механизмы защиты прав и свобод граждан, обеспечивают поддержку участников специальной военной операции и их семей, позволяют решать важнейшие социальные вопросы, — пояснила Ирина Рукавишникова.
Парламентарий добавила, что донские законодательные решения создают качественную правовую среду, которая обеспечивает дальнейшее развитие страны как суверенного и сильного государства. А именно такую задачу и ставит перед нами Президент России Владимир Путин.
Ирина Рукавишникова поблагодарила Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко, депутатов и сотрудников аппарата донского парламента за эффективную совместную законотворческую работу и вручила донским парламентариям благодарности и почетные грамоты Совета Федерации «За многолетний добросовестный труд».
О вкладе каждого созыва в формирование современной законодательной базы Ростовской области и о роли депутатов-первопроходцев, подробнее можно узнать в специальном проекте RostovGazeta, приуроченном к 30-летию создания донского парламента.