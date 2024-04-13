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Сенатор Ирина Рукавишникова отметила эффективную работу донских парламентариев

Сенатор Ирина Рукавишникова отметила эффективную работу донских парламентариев

13 апреля 2024, 08:13
Фото: Законодательное Собрание Ростовской области
Сенатор Ирина Рукавишникова отметила эффективную работу донских парламентариев
На конференции, приуроченной к 30-летию Законодательного Собрания Ростовской области, прозвучало много теплых слов в адрес донского парламента.

С важной датой в истории развития регионального парламентаризма донских депутатов поздравила и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.

Сенатор отметила, что только за последние 5 лет, благодаря совместной работе с депутатами регионального Законодательного собрания было реализовано более 130 законодательных инициатив.

— При поддержке Совета Федерации 100 из них уже стали федеральными законами. Важно, что эти сухие цифры «оживают» в конкретных делах — создают новые механизмы защиты прав и свобод граждан, обеспечивают поддержку участников специальной военной операции и их семей, позволяют решать важнейшие социальные вопросы, — пояснила Ирина Рукавишникова.

Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

Парламентарий добавила, что донские законодательные решения создают качественную правовую среду, которая обеспечивает дальнейшее развитие страны как суверенного и сильного государства. А именно такую задачу и ставит перед нами Президент России Владимир Путин.

Ирина Рукавишникова поблагодарила Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко, депутатов и сотрудников аппарата донского парламента за эффективную совместную законотворческую работу и вручила донским парламентариям благодарности и почетные грамоты Совета Федерации «За многолетний добросовестный труд».

О вкладе каждого созыва в формирование современной законодательной базы Ростовской области и о роли депутатов-первопроходцев, подробнее можно узнать в специальном проекте RostovGazeta, приуроченном к 30-летию создания донского парламента.

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