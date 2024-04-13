Сенатор Ирина Рукавишникова отметила эффективную работу донских парламентариев

— При поддержке Совета Федерации 100 из них уже стали федеральными законами. Важно, что эти сухие цифры «оживают» в конкретных делах — создают новые механизмы защиты прав и свобод граждан, обеспечивают поддержку участников специальной военной операции и их семей, позволяют решать важнейшие социальные вопросы, — пояснила Ирина Рукавишникова.