Ливни и ураган накроют Ростовскую область 15 апреля

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Погода может испортиться в понедельник, 15 апреля, такие условия сохранятся и во вторник. В это время ожидаются ливни и сильный ветер, порывы будут достигать 16 метров в секунду.
Всем водителям советуют проявлять крайнюю осторожность на дороге: подстраивать скорость движения под текущие погодные условия, соблюдать безопасное расстояние между машинами, а также избегать резких маневров, которые могут вызвать потерю контроля над транспортом.
Добавим, что в Ростове-на-Дону уже начался ливень, который топит дороги и тротуары.
Ранее глава Таганрога Фатеев заявил о возможных подтоплениях в городе.