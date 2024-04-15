rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Ливни и ураган будут накрывать Ростовскую область 15 апреля

Ливни и ураган накроют Ростовскую область 15 апреля

15 апреля 2024, 07:44
Фото: 61.mchs.gov.ru
Ливни и ураган будут накрывать Ростовскую область 15 апреля
В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий и начнутся ливни, сообщили в региональном УГИБДД.

Погода может испортиться в понедельник, 15 апреля, такие условия сохранятся и во вторник. В это время ожидаются ливни и сильный ветер, порывы будут достигать 16 метров в секунду.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Всем водителям советуют проявлять крайнюю осторожность на дороге: подстраивать скорость движения под текущие погодные условия, соблюдать безопасное расстояние между машинами, а также избегать резких маневров, которые могут вызвать потерю контроля над транспортом.

Добавим, что в Ростове-на-Дону уже начался ливень, который топит дороги и тротуары.

Ранее глава Таганрога Фатеев заявил о возможных подтоплениях в городе.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Ливни#Угроза наводнения
Подпишитесь
Развели свинарник: жители Ростова хотят засудить соседа, который завел поросенка
Сегодня, 08:20
Ростов-на-Дону начало топить из-за ливня
Сегодня, 08:11
Ростов-на-Дону начало топить из-за ливня
Сегодня, 08:11
Восстановление аэропорта в Волгодонске обойдется в 7 млрд рублей
Сегодня, 06:34
Ростовчанам рассказали, когда в город придет жара
Сегодня, 05:40
Стало известно, у кого самые высокие зарплаты в Ростовской области
Сегодня, 05:20
"