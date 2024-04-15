В Ростове умер глава землячества азербайджанцев Вагиф Мустафаев

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:21
Вчера, 14 апреля, умер Вагиф Мустафаев, который возглавлял Ростовскую региональную азербайджанскую национально-культурную автономию. В 60-е годы он по комсомольской путевке приехал на Дон и долгое время работал на заводе Ростсельмаш, а потом и участковым, сообщает «Южная служба новостей».
Известно, что землячество донских азербайджанцев он возглавлял с 1997 года, в которым был авторитетным и уважаемым лидером, который находил точки взаимодействия и сотрудничества с другими национальными общинами.
В последнее время он уделял особое внимание патриотическому воспитанию молодежи Ростовской области, а также помощи участникам специальной военной операции.