В Ростове умер глава землячества азербайджанцев Вагиф Мустафаев

Вчера, 14 апреля, умер Вагиф Мустафаев, который возглавлял Ростовскую региональную азербайджанскую национально-культурную автономию. В 60-е годы он по комсомольской путевке приехал на Дон и долгое время работал на заводе Ростсельмаш, а потом и участковым, сообщает «Южная служба новостей».