Экс-сотрудника ГУФСИН будут судить за передачу телефонов арестованному на Дону

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В январе 2024 году сотрудник незаконно пронес в следственный изолятор два телефона. Также он с собой взял зарядное устройство и хотел все это передать одному из арестованных.
Оперативные сотрудники СИЗО пресекли это, после чего было возбуждено уголовное дело. А обвиняемого посадили под домашний арест.
Сейчас следствие собрало достаточные доказательства, а дело направили в суд для рассмотрения.
Ранее мошенники начали обманывать в Ростовской области под видом налоговиков. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого глава Минстроя донского региона стал жертвой кибермошенников.