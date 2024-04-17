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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:52

Экс-сотрудника ГУФСИН будут судить за передачу телефонов арестованному на Дону

Экс-сотрудника ГУФСИН будут судить за передачу телефонов арестованному на Дону

17 апреля 2024, 10:50
Фото: 1MI
Экс-сотрудника ГУФСИН будут судить за передачу телефонов арестованному на Дону
В Ростовской области на скамье подсудимых оказался бывший сотрудник УФСИН, который согласился помочь арестованному, сообщили в региональном УСКР.

В январе 2024 году сотрудник незаконно пронес в следственный изолятор два телефона. Также он с собой взял зарядное устройство и хотел все это передать одному из арестованных.

Оперативные сотрудники СИЗО пресекли это, после чего было возбуждено уголовное дело. А обвиняемого посадили под домашний арест.

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Сейчас следствие собрало достаточные доказательства, а дело направили в суд для рассмотрения.

Ранее мошенники начали обманывать в Ростовской области под видом налоговиков. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого глава Минстроя донского региона стал жертвой кибермошенников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Домашний арест#Происшествия#Телефоны#УФСИН
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