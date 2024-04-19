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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

Грузовикам запретят останавливаться возле «Ростсельмаша» в Ростове-на-Дону

Грузовикам запретят останавливаться возле «Ростсельмаша» в Ростове-на-Дону

19 апреля 2024, 06:34
Фото: 1MI
Грузовикам запретят останавливаться возле «Ростсельмаша» в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в части улицы Страны Советов введут ограничения для грузового транспорта, сообщили в департаменте транспорта.

Схему движения изменят с 20 апреля, с этого момента запретят остановку и стоянку грузовых автомобилей. Это касается улицы Страны Советов с западной стороны возле зданий 16-36 и строений 44-44А.

Добавим, что в этой зоне расположен завод «Ростсельмаш».

В Ростове 27 апреля ограничат движение грузовиков на двух улицах
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Также стало известно, что с 23 апреля по 21 июня перекроют движение транспорта по переулку 2-й вдоль строения на улице Текучева, 116. Это необходимо для проведения работ на подземных коммуникациях.

До этого появилась информация, что в Ростове 27 апреля ограничат движение грузовиков на двух улицах.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ограничения#Грузовые транспорт
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