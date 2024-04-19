Грузовикам запретят останавливаться возле «Ростсельмаша» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Схему движения изменят с 20 апреля, с этого момента запретят остановку и стоянку грузовых автомобилей. Это касается улицы Страны Советов с западной стороны возле зданий 16-36 и строений 44-44А.
Добавим, что в этой зоне расположен завод «Ростсельмаш».
Также стало известно, что с 23 апреля по 21 июня перекроют движение транспорта по переулку 2-й вдоль строения на улице Текучева, 116. Это необходимо для проведения работ на подземных коммуникациях.
До этого появилась информация, что в Ростове 27 апреля ограничат движение грузовиков на двух улицах.