В Ростове изменилась схема движения автобусов на Западном

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
До завершения ремонтных работ автобусные маршруты № 34а и 56 будут временно перенаправлены через улицу Малиновского, затем по улице 2-я Краснодарская, безымянному проезду, проспекту Коммунистическому, бульвару Дружбы, снова по улице 2-я Краснодарская, улице Тружеников и далее по обычным маршрутам в обоих направлениях.
Автобусный маршрут № 44 будет следовать по улицам Малиновского, 2-я Краснодарская, безымянному проезду, проспекту Коммунистическому и улице Тружеников в прямом направлении, а обратно — по улицам Тружеников, 2-я Краснодарская, бульвару Дружбы, проспекту Коммунистическому и Малиновского.
Автобусы по маршруту № 72 пройдут через улицу 2-я Краснодарская, бульвар Дружбы, проспект Коммунистический и улицу Зорге в обоих направлениях.
Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения в расписании общественного транспорта при планировании своих поездок. Перенаправление автобусных маршрутов может повлиять на их обычные маршруты и остановки, поэтому важно заранее ознакомиться с обновленными маршрутами и временем движения.
В связи с предстоящими репетициями к параду Победы 9 мая в Ростове в центре города также ожидаются изменения в движении автотранспорта 2 мая с 18.00 до 01.00 мск .Так, временно ограничат движение через Театральную площадь на Большой Садовой и Советской.
Стоит учитывать возможные задержки и изменения в графике движения автобусов из-за временных ограничений на дорогах в связи ремонтом теплотрассы и с репетициями к параду 9 мая.