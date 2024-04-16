В Ростове изменилась схема движения автобусов на Западном

В связи с предстоящими репетициями к параду Победы 9 мая в Ростове в центре города также ожидаются изменения в движении автотранспорта 2 мая с 18.00 до 01.00 мск .Так, временно ограничат движение через Театральную площадь на Большой Садовой и Советской.