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В Ростове изменилась схема движения четырех автобусов из-за ремонта тепломагистрали

В Ростове изменилась схема движения автобусов на Западном

16 апреля 2024, 08:21
Фото: Администрация Ростова
В Ростове изменилась схема движения четырех автобусов из-за ремонта тепломагистрали
С начала модернизации тепломагистрали на Западном в Ростове с 16 апреля по 30 ноября временно ограничено движение по улице 2-я Краснодарская, сообщает городская администрация.

До завершения ремонтных работ автобусные маршруты № 34а и 56 будут временно перенаправлены через улицу Малиновского, затем по улице 2-я Краснодарская, безымянному проезду, проспекту Коммунистическому, бульвару Дружбы, снова по улице 2-я Краснодарская, улице Тружеников и далее по обычным маршрутам в обоих направлениях.

Автобусный маршрут № 44 будет следовать по улицам Малиновского, 2-я Краснодарская, безымянному проезду, проспекту Коммунистическому и улице Тружеников в прямом направлении, а обратно — по улицам Тружеников, 2-я Краснодарская, бульвару Дружбы, проспекту Коммунистическому и Малиновского.

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Перенаправление автобусных маршрутов может повлиять на их обычные маршруты и остановки, поэтому важно заранее ознакомиться с обновленными маршрутами и временем движения.Перенаправление автобусных маршрутов может повлиять на их обычные маршруты и остановки, поэтому важно заранее ознакомиться с обновленными маршрутами и временем движения.
Перенаправление автобусных маршрутов может повлиять на их обычные маршруты и остановки, поэтому важно заранее ознакомиться с обновленными маршрутами и временем движения.
Фото: Администрация Ростова

Автобусы по маршруту № 72 пройдут через улицу 2-я Краснодарская, бульвар Дружбы, проспект Коммунистический и улицу Зорге в обоих направлениях.

Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения в расписании общественного транспорта при планировании своих поездок. Перенаправление автобусных маршрутов может повлиять на их обычные маршруты и остановки, поэтому важно заранее ознакомиться с обновленными маршрутами и временем движения.

В связи с предстоящими репетициями к параду Победы 9 мая в Ростове в центре города также ожидаются изменения в движении автотранспорта 2 мая с 18.00 до 01.00 мск .Так, временно ограничат движение через Театральную площадь на Большой Садовой и Советской.

Стоит учитывать возможные задержки и изменения в графике движения автобусов из-за временных ограничений на дорогах в связи ремонтом теплотрассы и с репетициями к параду 9 мая.

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