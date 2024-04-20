Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 22 и по 27 апреля

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В понедельник электричества не будет на улицах Зорге, Содружества, 30-я линия, 32-я линия, 34-я линия, Вяземцева, Буйнакская и Кагальницкая. Во вторник это коснется улиц Тюхряева, Буйнакская, 28-я линия, 30-я линия, 32-я линия.
В среду ограничения введут по переулкам Новороссийский, Геленджикский, Тихорецкий, Контактный, Шахтинский, Крымский. Свет выключат на проспекте Шолохова, улицах Новомосковская, Полторацкого и Просвещения.
В четверг обесточат улицы Добровольского, Украинская, Вятская, Хибинский, Кубанский, Манычский, Сальский. В пятницу электричества не будет по переулкам Булановский, Гудермесский, Ермака, Народный, улицам Перекопская, Портовая, Днепростроевская.
Ранее жители Новошахтинска рассказывали, как пятые сутки выживали без света и тепла.