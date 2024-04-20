Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 22 и по 27 апреля

В понедельник электричества не будет на улицах Зорге, Содружества, 30-я линия, 32-я линия, 34-я линия, Вяземцева, Буйнакская и Кагальницкая. Во вторник это коснется улиц Тюхряева, Буйнакская, 28-я линия, 30-я линия, 32-я линия.