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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 22 и по 27 апреля

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 22 и по 27 апреля

20 апреля 2024, 07:23
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону на следующей неделе, с 22 по 27 апреля, столкнутся с отключениями электричества, сообщает «Донэнерго».

В понедельник электричества не будет на улицах Зорге, Содружества, 30-я линия, 32-я линия, 34-я линия, Вяземцева, Буйнакская и Кагальницкая. Во вторник это коснется улиц Тюхряева, Буйнакская, 28-я линия, 30-я линия, 32-я линия.

В среду ограничения введут по переулкам Новороссийский, Геленджикский, Тихорецкий, Контактный, Шахтинский, Крымский. Свет выключат на проспекте Шолохова, улицах Новомосковская, Полторацкого и Просвещения.

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В четверг обесточат улицы Добровольского, Украинская, Вятская, Хибинский, Кубанский, Манычский, Сальский. В пятницу электричества не будет по переулкам Булановский, Гудермесский, Ермака, Народный, улицам Перекопская, Портовая, Днепростроевская.

Ранее жители Новошахтинска рассказывали, как пятые сутки выживали без света и тепла.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Отключения электричества
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