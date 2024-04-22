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Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Проезд по М-4 «Дон» резко подорожает, а на СВО предложили отдавать машины нарушителей

Проезд по М-4 «Дон» резко подорожает, а на СВО предложили отдавать машины нарушителей

22 апреля 2024, 15:20
Фото: mil.ru
Проезд по М-4 «Дон» резко подорожает, а на СВО предложили отдавать машины нарушителей
В Ростовской области с 23 апреля вырастет стоимость проезда по платным участкам М-4 «Дон», конфискованные автомобили предложили отдавать в зону СВО, а в Интернете появилось видео страшной аварии с автобусом, все самое важное, в материале RostovGazeta.

Подорожание проезда

Согласно информации от «Автодора», в Ростовской области планируется повышение тарифов на проезд по трассе М-4 «Дон». Ежегодная корректировка цен, начиная с 23 апреля, объясняется инфляцией. Ожидается, что средняя стоимость проезда за один километр вырастет на 8%.

С понедельника по четверг на участке М-4 «Дон» будут действовать сниженные тарифы. В эти дни проезд стоит на 10-20% дешевле, чем с пятницы по воскресенье.

Конфискация машин

Общественник Владислав Махмудов рассказал RostovGazeta, что приставам, в том числе в Ростовской области, нужно взять на вооружение опыт Пермского края по передаче на СВО машин, конфискованных за пьяную езду.

Приставы Пермского края, согласно СМИ, передали в зону спецоперации автомобили, изъятые у владельцев. Теперь собеседник рассказал, что подобный транспорт пойдет только на пользу нашим бойцам и предложил реализовать подобную инициативу в других российских регионах.

Общественник Владислав Махмудов рассказал RostovGazeta, что приставам, в том числе в Ростовской области, нужно взять на вооружение опыт Пермского края по передаче на СВО машин, конфискованных за пьяную езду.Общественник Владислав Махмудов рассказал RostovGazeta, что приставам, в том числе в Ростовской области, нужно взять на вооружение опыт Пермского края по передаче на СВО машин, конфискованных за пьяную езду.
Общественник Владислав Махмудов рассказал RostovGazeta, что приставам, в том числе в Ростовской области, нужно взять на вооружение опыт Пермского края по передаче на СВО машин, конфискованных за пьяную езду.
Фото: rostovgazeta.ru

Видео страшной аварии

В интернете появилось видео, на котором показана серьезная авария с участием автобуса в Ростовской области. На записи видно, как транспорт на своей полосе столкнулся с легковым автомобилем. В момент происшествия вблизи находились несколько человек, которые сумели отскочить.

Согласно официальной версии, водитель автобуса следовал из Новочеркасска в Донской. Он столкнулся с автомобилем ВАЗ, он остановился из-за поломки.

Согласно официальной версии, водитель автобуса следовал из Новочеркасска в Донской. Он столкнулся с автомобилем ВАЗ, он остановился из-за поломки.Согласно официальной версии, водитель автобуса следовал из Новочеркасска в Донской. Он столкнулся с автомобилем ВАЗ, он остановился из-за поломки.
Согласно официальной версии, водитель автобуса следовал из Новочеркасска в Донской. Он столкнулся с автомобилем ВАЗ, он остановился из-за поломки.
Фото: ГИБДД по Ростовской области

После этого легковая машина врезалась в Daewoo Nexia, которая должна была ее буксировать. В результате пассажир иномарки, находившийся между автомобилями, погиб. Еще трое человек получили травмы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Тарифы#Проезд
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