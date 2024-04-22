Проезд по М-4 «Дон» резко подорожает, а на СВО предложили отдавать машины нарушителей

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Согласно информации от «Автодора», в Ростовской области планируется повышение тарифов на проезд по трассе М-4 «Дон». Ежегодная корректировка цен, начиная с 23 апреля, объясняется инфляцией. Ожидается, что средняя стоимость проезда за один километр вырастет на 8%.
С понедельника по четверг на участке М-4 «Дон» будут действовать сниженные тарифы. В эти дни проезд стоит на 10-20% дешевле, чем с пятницы по воскресенье.
Общественник Владислав Махмудов рассказал RostovGazeta, что приставам, в том числе в Ростовской области, нужно взять на вооружение опыт Пермского края по передаче на СВО машин, конфискованных за пьяную езду.
Приставы Пермского края, согласно СМИ, передали в зону спецоперации автомобили, изъятые у владельцев. Теперь собеседник рассказал, что подобный транспорт пойдет только на пользу нашим бойцам и предложил реализовать подобную инициативу в других российских регионах.
В интернете появилось видео, на котором показана серьезная авария с участием автобуса в Ростовской области. На записи видно, как транспорт на своей полосе столкнулся с легковым автомобилем. В момент происшествия вблизи находились несколько человек, которые сумели отскочить.
Согласно официальной версии, водитель автобуса следовал из Новочеркасска в Донской. Он столкнулся с автомобилем ВАЗ, он остановился из-за поломки.
После этого легковая машина врезалась в Daewoo Nexia, которая должна была ее буксировать. В результате пассажир иномарки, находившийся между автомобилями, погиб. Еще трое человек получили травмы.