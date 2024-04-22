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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

В Ростове на Нагибина замуровали стаю голубей

В Ростове в офисном центре на Нагибина замуровали стаю голубей

22 апреля 2024, 10:20
Фото: Unsplash
В Ростове на Нагибина замуровали стаю голубей
Под крышей офисного здания на адресу Нагибина, 55а в Ростове-на-Дону замуровали голубей, сообщают в паблике «Это Ростов!».

Во время ремонта здания было замуровано отверстие под крышей, через которое раньше голуби могли свободно входить и выходить. Теперь птицы оказались в ловушке.

Слышно, как под крышей бегают голуби и пытаются найти выход. Охранник сказал, что ничего не может с этим сделать, а хозяину помещения всё равно, — отметила она.
Во время ремонта здания было замуровано отверстие под крышей, через которое раньше голуби могли свободно входить и выходить. Теперь птицы оказались в ловушке.Во время ремонта здания было замуровано отверстие под крышей, через которое раньше голуби могли свободно входить и выходить. Теперь птицы оказались в ловушке.
Во время ремонта здания было замуровано отверстие под крышей, через которое раньше голуби могли свободно входить и выходить. Теперь птицы оказались в ловушке.
Фото: ВК «Это Ростов!»

Неравнодушная ростовчанка просит помощи в спасении птиц.

«Спасти надо в любом случае, хозяева дома, не будьте жестокими!», «Перфоратор в помощь», — написали пользователи социальной сети.

Ранее стало известно, что численность птиц сократилась в Ростовской области.

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#Наталья Романова#Животные#Ремонт#Спасение#Голуби
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