В Ростове в офисном центре на Нагибина замуровали стаю голубей

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Во время ремонта здания было замуровано отверстие под крышей, через которое раньше голуби могли свободно входить и выходить. Теперь птицы оказались в ловушке.
Слышно, как под крышей бегают голуби и пытаются найти выход. Охранник сказал, что ничего не может с этим сделать, а хозяину помещения всё равно, — отметила она.
Неравнодушная ростовчанка просит помощи в спасении птиц.
«Спасти надо в любом случае, хозяева дома, не будьте жестокими!», «Перфоратор в помощь», — написали пользователи социальной сети.
Ранее стало известно, что численность птиц сократилась в Ростовской области.