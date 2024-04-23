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Полицию оштрафовали в Ростове-на-Дону из-за обрушения Доходного дома

Полицию оштрафовали в Ростове-на-Дону из-за обрушения здания на Буденновском

23 апреля 2024, 06:33
Фото: Яндекс.Карты
Полицию оштрафовали в Ростове-на-Дону из-за обрушения Доходного дома
Суд оштрафовал УМВД РФ по Ростову-на-Дону из-за частичного обрушения здания в центре города, говорится в материалах арбитражного суда.

С иском в суд обратилась городская прокуратура и потребовала привлечь полицию к административной ответственности. А причиной стало здание на проспекте Буденновский, 46, которое с 2012 года находится оперативном управлении городского УМВД.

Речь идет о «Доходном доме В.К. и С. К. Чириковых», который состоит на государственной охране и здесь находится отдел полиции. В начале этого года произошло частичное обрушение, упал декоративный козырек крыши.

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«УМВД РФ не было принято должных мер по сохранению (реставрации и приспособлению для современного использования (капитальному ремонту) объекта культурного наследия регионального значения», — говорится в документации. Хотя в 2019 году власти выдавали полиции задание на проведение этих работ.

Ответчик факт нарушения признал, теперь управление оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее губернатор Василий Голубев заявил о планах снести обрушившийся дом на Нариманова в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Обрушение#Суд#Полиция#Происшествия
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