Полицию оштрафовали в Ростове-на-Дону из-за обрушения здания на Буденновском

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
С иском в суд обратилась городская прокуратура и потребовала привлечь полицию к административной ответственности. А причиной стало здание на проспекте Буденновский, 46, которое с 2012 года находится оперативном управлении городского УМВД.
Речь идет о «Доходном доме В.К. и С. К. Чириковых», который состоит на государственной охране и здесь находится отдел полиции. В начале этого года произошло частичное обрушение, упал декоративный козырек крыши.
«УМВД РФ не было принято должных мер по сохранению (реставрации и приспособлению для современного использования (капитальному ремонту) объекта культурного наследия регионального значения», — говорится в документации. Хотя в 2019 году власти выдавали полиции задание на проведение этих работ.
Ответчик факт нарушения признал, теперь управление оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Ранее губернатор Василий Голубев заявил о планах снести обрушившийся дом на Нариманова в Ростове-на-Дону.