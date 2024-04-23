Жители Ростовской области боятся подтоплений из-за ржавой плотины

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Издание сообщило, что речь идет о сооружении на улице Ворошилова, которое требует проведения ремонта. Говорится, что элементы проржавели и по ним опасно ходить.
Местные жители прислали изданию фотографии и показали состояние плотины.
«По ржавой и полуразрушенной конструкции опасно ходить даже одному человеку, не говоря уже о защите территорий от подтоплений», — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас ремонтные работы не проводятся. Добавим, что официальных комментариев на эту тему не было, вся информация уточняется.
Ранее улицу Нансена подтопило горячей водой в донской столице. Причиной стала коммунальная авария.