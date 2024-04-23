rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Жители Ростовской области боятся подтоплений из-за ржавой плотины

Жители Ростовской области боятся подтоплений из-за ржавой плотины

23 апреля 2024, 05:42
Фото: 1MI
В Красном Сулине есть риск подтоплений из-за состояния плотины, пишет Donday.

Издание сообщило, что речь идет о сооружении на улице Ворошилова, которое требует проведения ремонта. Говорится, что элементы проржавели и по ним опасно ходить.

Местные жители прислали изданию фотографии и показали состояние плотины.

Улицу Нансена затопило кипятком в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

«По ржавой и полуразрушенной конструкции опасно ходить даже одному человеку, не говоря уже о защите территорий от подтоплений», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас ремонтные работы не проводятся. Добавим, что официальных комментариев на эту тему не было, вся информация уточняется.

Ранее улицу Нансена подтопило горячей водой в донской столице. Причиной стала коммунальная авария.

Читайте также:
Улицу Нансена затопило кипятком в Ростове-на-ДонуЭколог рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводкахСпасатель Белков назвал районы Ростовской области, которые может затопить
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт#Плотина#Подтопления#Происшествия
Подпишитесь
Проезд по М-4 «Дон» резко подорожает, а на СВО предложили отдавать машины нарушителей
Вчера, 15:20
Перепады температур от +12 до +30 градусов ожидаются в Ростовской области
Вчера, 13:59
В Ростове по Нариманова люди ходят с шокерами, чтобы защититься от стаи собак
Вчера, 11:25
Момент страшной аварии с автобусом в Ростовской области попал на видео
Вчера, 10:18
Центральный аппарат СК отреагировал на пропажу спортсменки из Ростова-на-Дону
Вчера, 10:11
Море цветов и красок подарит ростовчанам цветущий «Весенний сад»
Вчера, 12:06
"