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Отель за 1,3 млрд рублей хотят продать в Ростове-на-Дону

Отель за 1,3 млрд рублей хотят продать в Ростове-на-Дону

24 апреля 2024, 05:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону выставили на продажу отель, который оценили в 1,3 миллиарда рублей, говорится на одном из тематических сайтов.

Комплекс расположен в самом центре города — на проспекте Буденновский. Стоимость за один квадратный метр составляет 261 тысячу рублей.

Сам отель четырехзвездочный, в нем 69 номеров. Кроме того, есть два ресторана, конференц-залы, фитнес-зал. По словам владельца, срок окупаемости составляет семь лет.

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Отмечается, что этот комплекс начал работу в 2020 года, его общая площадь составляет 5,1 тысячи квадратных метров. О причинах продажи информации нет.

«Отель находится в черте города, с хорошей транспортной доступностью и вблизи остановки общественного транспорта», — говорится в объявлении.

Ранее стало известно, что трехэтажное здание в центре Ростова пытаются продать за 320 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Продажа#Отель
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