Отель за 1,3 млрд рублей хотят продать в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Комплекс расположен в самом центре города — на проспекте Буденновский. Стоимость за один квадратный метр составляет 261 тысячу рублей.
Сам отель четырехзвездочный, в нем 69 номеров. Кроме того, есть два ресторана, конференц-залы, фитнес-зал. По словам владельца, срок окупаемости составляет семь лет.
Отмечается, что этот комплекс начал работу в 2020 года, его общая площадь составляет 5,1 тысячи квадратных метров. О причинах продажи информации нет.
«Отель находится в черте города, с хорошей транспортной доступностью и вблизи остановки общественного транспорта», — говорится в объявлении.
Ранее стало известно, что трехэтажное здание в центре Ростова пытаются продать за 320 миллионов рублей.