Небо над Ростовом-на-Дону начало окрашиваться в желтый цвет из-за африканского песка

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
По их словам, в регион пришла пыльная буря из Африки, о которой в последнее время много разговоров. Из-за этого затянуло небо, оно получило серо-желтый оттенок.
«Плохие новости для тех, кто помоет машину», — написал автор.
В комментариях появились истории людей, которые только помыли окна и пришла буря.
«Вспышек на солнце и мигреней мало. Еще и не дышать теперь», — сообщают ростовчане.
«Целый день Солнце было в непонятной дымчатой облачности. А вечером место Солнца заняла Луна, которая так же частично была в этой дымке», — пишут местные жители.
«Я помыла сегодня машину и окна, это ли не комбо», — говорится в комментариях.
Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.