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Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Небо над Ростовом начало окрашиваться в желтые цвета из-за африканского песка

Небо над Ростовом-на-Дону начало окрашиваться в желтый цвет из-за африканского песка

26 апреля 2024, 05:07
Фото: 1MI

Небо над Ростовом начало окрашиваться в желтые цвета из-за африканского песка

В Ростовской области небо стало окрашиваться в желтый оттенок из-за пыльной бури, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, в регион пришла пыльная буря из Африки, о которой в последнее время много разговоров. Из-за этого затянуло небо, оно получило серо-желтый оттенок.

«Плохие новости для тех, кто помоет машину», — написал автор.

В комментариях появились истории людей, которые только помыли окна и пришла буря.

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«Вспышек на солнце и мигреней мало. Еще и не дышать теперь», — сообщают ростовчане.

Фото: Это Ростов — тг

«Целый день Солнце было в непонятной дымчатой облачности. А вечером место Солнца заняла Луна, которая так же частично была в этой дымке», — пишут местные жители.

«Я помыла сегодня машину и окна, это ли не комбо», — говорится в комментариях.

Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Песчаная буря#Желтый оттенок
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