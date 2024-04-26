Вымогателя денег за освобождение человека из плена ВСУ задержали на Дону

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Подозреваемым оказался житель Белокалитвинского района, у которого нет гражданства. Сам он является уроженцем Украины и сторонником неофашистских организаций.
Фигурант в феврале предложил жителю региона помощь в освобождении его отца из плена ВСУ. За это он хотел получить 300 тысяч рублей.
«Он говорил, что возможно „выкупить“ находящегося в плену отца, либо решить вопрос о внесении его в „обменные списки“, — уточнили в управлении.
Отмечается, что сын военнослужащего ответил отказом на подобные предложения, но фигурант продолжил требовать деньги, однако снизил сумму в шесть раз. После этого вымогателя задержали, а в ходе обысков обнаружили фашистскую атрибутику.
Ранее мужчину наказывали за показ татуировок с нацистской символикой. Также он был судим несколько раз, в том числе за мошенничество и хранение взрывных устройств.
Ранее в Ростовской области инспектор заставил водителя дать взятку и сам попал в СИЗО.