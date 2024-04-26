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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Вымогателя денег за освобождение человека из плена ВСУ задержали на Дону

Вымогателя денег за освобождение человека из плена ВСУ задержали на Дону

26 апреля 2024, 14:01
Фото: Погрануправление ФСБ Ростовской области
Вымогателя денег за освобождение человека из плена ВСУ задержали на Дону
В Ростовской области задержали местного жителя, который требовал у мужчины деньги за вызволение отца из плена, сообщили в региональном УФСБ.

Подозреваемым оказался житель Белокалитвинского района, у которого нет гражданства. Сам он является уроженцем Украины и сторонником неофашистских организаций.

Фигурант в феврале предложил жителю региона помощь в освобождении его отца из плена ВСУ. За это он хотел получить 300 тысяч рублей.

«Он говорил, что возможно „выкупить“ находящегося в плену отца, либо решить вопрос о внесении его в „обменные списки“, — уточнили в управлении.

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Отмечается, что сын военнослужащего ответил отказом на подобные предложения, но фигурант продолжил требовать деньги, однако снизил сумму в шесть раз. После этого вымогателя задержали, а в ходе обысков обнаружили фашистскую атрибутику.

Ранее мужчину наказывали за показ татуировок с нацистской символикой. Также он был судим несколько раз, в том числе за мошенничество и хранение взрывных устройств.

Ранее в Ростовской области инспектор заставил водителя дать взятку и сам попал в СИЗО.

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