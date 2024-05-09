Президент РФ 9 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
На Красной площади прошел парад Победы, после которого президент проследовал к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вместе с ним присутсвовали главы других государств, в том числе Белоруссии Александр Лукашенко.
Стоит добавить, что парады Победы организовали и в других российских регионах. В том числе он прошел в Ростове-на-Дону, где в парадном строю находились примерно 2,5 тысячи человек.
В донской столице изначально планировали позвать ветеранов в качестве зрителей, но сделать это не получилось. Причиной стали меры безопасности.
Вечером в четверг в нескольких городах запустят салюты в честь 9 Мая.