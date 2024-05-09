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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 11:45

Президент РФ 9 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент РФ 9 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

9 мая 2024, 11:43
Глава государства Владимир Путин в четверг, 9 мая, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сказано на сайте Кремля.

На Красной площади прошел парад Победы, после которого президент проследовал к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вместе с ним присутсвовали главы других государств, в том числе Белоруссии Александр Лукашенко.

Стоит добавить, что парады Победы организовали и в других российских регионах. В том числе он прошел в Ростове-на-Дону, где в парадном строю находились примерно 2,5 тысячи человек.

В донской столице изначально планировали позвать ветеранов в качестве зрителей, но сделать это не получилось. Причиной стали меры безопасности.

Вечером в четверг в нескольких городах запустят салюты в честь 9 Мая.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Кремль#Красная площадь#Президент РФ
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