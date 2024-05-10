Продавец сети «Вкуснолюбов» напала на подростков в Азове

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Ранее Telegram-канал Don_Mash написал, что продавщица «Вкуснолюбова» в Азове поссорилась с молодыми людьми из-за заказа. Говорится, что она выбежала на улицу и толкнула девочку, из-за чего та пролила на себя горячий чай.
По информации канала, отец одного из подростков разбил в торговой точке стекло. А мама пострадавшей девочки написала заявление на продавщицу.
Теперь эту ситуацию прокомментировали в региональном УМВД.
«Между подростками и продавцом одного из магазинов на улице Мира произошел конфликт, в ходе которого женщина-продавец толкнула несовершеннолетнюю, вследствие чего девочка упала», — уточнили в полиции.
Отмечается, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.
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