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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Продавец сети «Вкуснолюбов» напала на подростков в Азове

Продавец сети «Вкуснолюбов» напала на подростков в Азове

10 мая 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области сотрудница магазина напала на несовершеннолетнюю, сообщили в региональном УМВД.

Ранее Telegram-канал Don_Mash написал, что продавщица «Вкуснолюбова» в Азове поссорилась с молодыми людьми из-за заказа. Говорится, что она выбежала на улицу и толкнула девочку, из-за чего та пролила на себя горячий чай.

По информации канала, отец одного из подростков разбил в торговой точке стекло. А мама пострадавшей девочки написала заявление на продавщицу.

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Теперь эту ситуацию прокомментировали в региональном УМВД.

«Между подростками и продавцом одного из магазинов на улице Мира произошел конфликт, в ходе которого женщина-продавец толкнула несовершеннолетнюю, вследствие чего девочка упала», — уточнили в полиции.

Фото: TG Don Mash

Отмечается, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее дебошир в Ростовской области разнес чужой дом и внезапно умер.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Конфликт#Подростки#Происшествия#Продавец
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