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ВСУ нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры у границы с Ростовской областью

Появились кадры ракетного удара по объектам у границы с Ростовской областью

13 мая 2024, 09:56
Фото: mil.ru
ВСУ нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры у границы с Ростовской областью
Рядом с Ростовской области было совершен обстрел со стороны ВСУ, об этом в Telegram рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, украинские войска совершили террористический обстрел города Краснодон. Он расположен в 15 километрах от города Донецка в Ростовской области.

Эта атака спровоцировала пожар, ликвидацией которого занимаются специалисты МЧС. Кроме того, проводится эвакуация людей. При этом жители города публикуют видео прилета. На кадрах видно огромный столб дыма. При этом дым видно даже из соседнего Донецка, который уже относится к Ростовской области.

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ВСУ нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры у границы с Ростовской областью
Видео: ТГ-канал Инцидент Луганск

«По предварительным данным пострадали четыре человека. Информация о разрушениях уточняется», — заявил Пасечник.

Он добавил, что основной задачей сейчас является сохранение жизни людей. Между тем, Telegram-каналы пишут, что это был ракетный удар со стороны ВСУ снарядами ATACMS. Но официального подтверждения этого нет.

Ранее стало известно об обрушении многоэтажки в Белгороде после атаки ВСУ.

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