Появились кадры ракетного удара по объектам у границы с Ростовской областью

Эта атака спровоцировала пожар, ликвидацией которого занимаются специалисты МЧС. Кроме того, проводится эвакуация людей. При этом жители города публикуют видео прилета. На кадрах видно огромный столб дыма. При этом дым видно даже из соседнего Донецка, который уже относится к Ростовской области.