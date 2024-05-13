Появились кадры ракетного удара по объектам у границы с Ростовской областью

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
По его словам, украинские войска совершили террористический обстрел города Краснодон. Он расположен в 15 километрах от города Донецка в Ростовской области.
Эта атака спровоцировала пожар, ликвидацией которого занимаются специалисты МЧС. Кроме того, проводится эвакуация людей. При этом жители города публикуют видео прилета. На кадрах видно огромный столб дыма. При этом дым видно даже из соседнего Донецка, который уже относится к Ростовской области.
«По предварительным данным пострадали четыре человека. Информация о разрушениях уточняется», — заявил Пасечник.
Он добавил, что основной задачей сейчас является сохранение жизни людей. Между тем, Telegram-каналы пишут, что это был ракетный удар со стороны ВСУ снарядами ATACMS. Но официального подтверждения этого нет.
Ранее стало известно об обрушении многоэтажки в Белгороде после атаки ВСУ.