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Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:06

В Ростове-на-Дону благоустроят сквер «Пионерский» за 42 млн рублей

В Ростове-на-Дону благоустроят сквер «Пионерский» за 42 млн рублей

14 мая 2024, 11:04
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону благоустроят сквер «Пионерский» за 42 млн рублей
В Ростове-на-Дону вложат 42 миллиона рублей в благоустройство сквера «Пионерский», сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Сквер расположен вдоль улицы Профсоюзной в Железнодорожном районе. Он стал победителем конкурса для благоустройства.

Работы проводятся в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. Деньги взяли из трех бюджетов — федерального, городского и регионального.

Фото: Администрация Ростова

В сквере планируется сделать систему дорожек и тропинок, создать детскую игровую зону с безопасным резиновым покрытием, установить урны и скамейки, а также настроить систему полива и освещения. Предполагается также выполнить работы по озеленению, включая высадку деревьев, кустарников и многолетних цветов, а также посев газона.

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Работы по удалению и обрезке аварийных деревьев уже завершены. Также был установлен бордюрный камень, подготовлена площадка для нового детского игрового комплекса, идет завершающий этап обустройства плиточного покрытия пешеходных дорожек.

Ранее власти показали, как будет выглядеть обновленный Дворец спорта в Ростове.

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