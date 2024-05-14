В Ростове-на-Дону благоустроят сквер «Пионерский» за 42 млн рублей

В сквере планируется сделать систему дорожек и тропинок, создать детскую игровую зону с безопасным резиновым покрытием, установить урны и скамейки, а также настроить систему полива и освещения. Предполагается также выполнить работы по озеленению, включая высадку деревьев, кустарников и многолетних цветов, а также посев газона.