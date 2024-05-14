В Ростове-на-Дону благоустроят сквер «Пионерский» за 42 млн рублей

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Сквер расположен вдоль улицы Профсоюзной в Железнодорожном районе. Он стал победителем конкурса для благоустройства.
Работы проводятся в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. Деньги взяли из трех бюджетов — федерального, городского и регионального.
В сквере планируется сделать систему дорожек и тропинок, создать детскую игровую зону с безопасным резиновым покрытием, установить урны и скамейки, а также настроить систему полива и освещения. Предполагается также выполнить работы по озеленению, включая высадку деревьев, кустарников и многолетних цветов, а также посев газона.
Работы по удалению и обрезке аварийных деревьев уже завершены. Также был установлен бордюрный камень, подготовлена площадка для нового детского игрового комплекса, идет завершающий этап обустройства плиточного покрытия пешеходных дорожек.
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