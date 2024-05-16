rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Глава Каменска-Шахтинского хочет купить мощный ноутбук на деньги для антитеррора

Глава Каменска-Шахтинского решил потратить выделенные на антитеррор деньги на ноутбук

16 мая 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
Глава Каменска-Шахтинского хочет купить мощный ноутбук на деньги для антитеррора

Чиновник в Ростовской области решил купить ноутбук за счет денег на антитеррор

Глава города Каменска-Шатхинского Александр Камоцкий захотел приобрести ноутбук на деньги, которые выделили на другие цели, пишет «Лента.Ру».

Издание со ссылкой на Telegram-канал Don_Mash сообщает, что речь идет о деньгах, которые выделили на борьбу с терроризмом. Сам ноутбук стоит 250 тысяч рублей, за эти деньги можно купить мощное устройство.

«Чиновник также присмотрел офисное кресло стоимостью 35 тысяч рублей. Он предложил обустроить свое рабочее место за счет средств, сэкономленных на антитеррористических мероприятиях», — говорится в публикации.

Чиновник из Волгодонска скрывал вид на жительство в Германии
Узнать подробнее

Отмечается, что депутаты попросили прокуратуру проверить законность таких решений. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Читайте также о том, как чиновник из Волгодонска скрывал вид на жительство в Германии.

Читайте также:
Чиновник из Волгодонска скрывал вид на жительство в Германии«Что там за возня»: Голубев отругал чиновников из-за центра хирургии в РостовеПолитолог Михайлов: «Поступила команда — навести порядок в Ростовской области»
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Каменск-Шахтинский#Деньги#Чиновник#Происшествия#Ноутбук
Подпишитесь
Самого ядовитого паука в России встретил в гараже житель Волгодонска
Сегодня, 05:07
Страшная магнитная буря вернется в Ростовскую область в мае
Сегодня, 05:49
Где в Ростове запрещено передвигаться на электросамокатах и почему?
Сегодня, 06:39
Пенсионерка попала в больницу из-за поездки на автобусе в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:45
Бастрыкин взял на контроль дело о склонении детей к наркотикам в Шахтах
Вчера, 19:02
«Дружила с Утесовым и Вертинским»: звезда ростовской филармонии Александра Рейф
Вчера, 13:27
"