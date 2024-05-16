Глава Каменска-Шахтинского решил потратить выделенные на антитеррор деньги на ноутбук

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Издание со ссылкой на Telegram-канал Don_Mash сообщает, что речь идет о деньгах, которые выделили на борьбу с терроризмом. Сам ноутбук стоит 250 тысяч рублей, за эти деньги можно купить мощное устройство.
«Чиновник также присмотрел офисное кресло стоимостью 35 тысяч рублей. Он предложил обустроить свое рабочее место за счет средств, сэкономленных на антитеррористических мероприятиях», — говорится в публикации.
Отмечается, что депутаты попросили прокуратуру проверить законность таких решений. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Читайте также о том, как чиновник из Волгодонска скрывал вид на жительство в Германии.