Полицейские перекрыли движение по Текучевскому мосту в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
По информации Mk.ru, сотрудники полиции утром заблокировали проезд в районе остановки «переулок Майкопский». Говорится, что правоохранители разворачивают автомобилистов.
«На участке постепенно появляется пробка», — сказано в сообщении. Согласно данным онлайн-карт, в этом районе пока еще нет серьезных заторов.
Информации от регионального УГИБДД по поводу этой ситуации не поступало.
Ранее пробка была на М-4 в Ростовской области из-за полыхающей фуры. Большегруз горел на обочине дороги, недалеко от поселка Аютинский.
Также стало известно, что пробки могут появиться на трассе М-4 «Дон» после начала реконструкции.