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Полицейские перекрыли движение по Текучевскому мосту в Ростове-на-Дону

Полицейские перекрыли движение по Текучевскому мосту в Ростове-на-Дону

16 мая 2024, 06:30
Фото: 1MI
Полицейские перекрыли движение по Текучевскому мосту в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в четверг, 16 мая, сотрудники ДПС ограничили проезд по Текучевскому мосту, сообщают СМИ.

По информации Mk.ru, сотрудники полиции утром заблокировали проезд в районе остановки «переулок Майкопский». Говорится, что правоохранители разворачивают автомобилистов.

«На участке постепенно появляется пробка», — сказано в сообщении. Согласно данным онлайн-карт, в этом районе пока еще нет серьезных заторов.

Пробка собралась на М-4 в Ростовской области из-за полыхающей фуры
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Информации от регионального УГИБДД по поводу этой ситуации не поступало.

Ранее пробка была на М-4 в Ростовской области из-за полыхающей фуры. Большегруз горел на обочине дороги, недалеко от поселка Аютинский.

Также стало известно, что пробки могут появиться на трассе М-4 «Дон» после начала реконструкции.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Проезд#Текучевский мост
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