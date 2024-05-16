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Updated Сегодня, 05:09

Самого ядовитого паука в России встретил в гараже житель Волгодонска

Самого ядовитого паука в России встретил в гараже житель Волгодонска

16 мая 2024, 05:07
Фото: pxhere.com
Житель Волгодонска обнаружил в своем гараже паука, который считается самым ядовитым в РФ, сообщается в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Житель города увидел ползущего по стене черного паука. Он оказался очень похож на каракурта

«Укусы вызывают у человека очень тяжелое отравление и даже смерть», — заявил автор.

Фото: Это Ростов — ТГ

Пользователи в комментариях написали, что это жуткая ситуация.

Зоолог Тихонов рассказал, где обитают пауки-каракурты в Ростовской области
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«Это самка, ей до трех лет. Отличный экземпляр», — заявили ростовчане.

«Можно паука на улицу вынести, они вьют себе паутину и среди камней живут», — сообщили местные жители.

«Этого хотя бы увидеть можно. К примеру, клещи опасны, но менее заметны», — пишут горожане.

Ранее зоолог Тихонов рассказал, где обитают пауки-каракурты в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Волгодонск#Пауки
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