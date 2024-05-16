Самого ядовитого паука в России встретил в гараже житель Волгодонска

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Житель города увидел ползущего по стене черного паука. Он оказался очень похож на каракурта
«Укусы вызывают у человека очень тяжелое отравление и даже смерть», — заявил автор.
Пользователи в комментариях написали, что это жуткая ситуация.
«Это самка, ей до трех лет. Отличный экземпляр», — заявили ростовчане.
«Можно паука на улицу вынести, они вьют себе паутину и среди камней живут», — сообщили местные жители.
«Этого хотя бы увидеть можно. К примеру, клещи опасны, но менее заметны», — пишут горожане.
Ранее зоолог Тихонов рассказал, где обитают пауки-каракурты в Ростовской области.