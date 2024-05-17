В Ростове-на-Дону несколько улиц и садовых товариществ останутся без воды

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Воды не будет до 9 утра 22 числа, это затронет улицы Лесная, Можайская и Лелюшенко.
Также это коснется садовых товариществ «Алмаз-2», «Колос», «Инициативный», «Ростсельмашевец», поселка Кумженский. Воды не будет в поселке Янтарный, товариществах «Росинка», «ЖК Западная резиденция», «Труд», «Жемчужина», поселках Олимпийский, Каратаево, Авиаторов.
Кроме того, воду отключат в товариществах «Виноградарь» и «Дружба». Причиной являются технические работы, связанные с заменой затвора на улице Пескова.
Ранее гидрологи оценили риски застройки территории рядом с Гребным каналом в Ростове.
До этого стало известно, что жителей региона больше всего тревожат дроны и отключения водоснабжения.