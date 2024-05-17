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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:55

В Ростове-на-Дону несколько улиц и садовых товариществ останутся без воды

В Ростове-на-Дону несколько улиц и садовых товариществ останутся без воды

17 мая 2024, 05:53
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с утра 21 мая начнутся отключения водоснабжения в нескольких территориях, предупреждает Ростовводоканал.

Воды не будет до 9 утра 22 числа, это затронет улицы Лесная, Можайская и Лелюшенко.

Также это коснется садовых товариществ «Алмаз-2», «Колос», «Инициативный», «Ростсельмашевец», поселка Кумженский. Воды не будет в поселке Янтарный, товариществах «Росинка», «ЖК Западная резиденция», «Труд», «Жемчужина», поселках Олимпийский, Каратаево, Авиаторов.

Жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды
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Кроме того, воду отключат в товариществах «Виноградарь» и «Дружба». Причиной являются технические работы, связанные с заменой затвора на улице Пескова.

Ранее гидрологи оценили риски застройки территории рядом с Гребным каналом в Ростове.

До этого стало известно, что жителей региона больше всего тревожат дроны и отключения водоснабжения.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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