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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Посетителей ночных клубов в Ростове-на-Дону массово отправляют в военкоматы

Посетителей ночных клубов в Ростове-на-Дону массово отправляют в военкоматы

20 мая 2024, 10:42
Фото: Unsplash
Посетителей ночных клубов в Ростове-на-Дону массово отправляют в военкоматы

Силовики нагрянули в ночные клубы Ростова для поиска нелегальных мигрантов

В Ростове-на-Дону в ночных клубах прошли рейды с участием силовиков, сообщает 1Rnd.

По информации издания, рейды организации в рамках операции под названием «Мигрант». В этот раз они коснулись ночных клубов и сельскохозяйственной ярмарки в хуторе Ленина.

Проверками успели охватить более 360 человек, включая как иностранных граждан, так и натурализованных (тех, кто получил гражданство). Среди них 44 натурализованных мужчин до сих пор не явились в военкомат для учета. Им передали направление в военные комиссариаты для постановки на воинский учет.

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Издание пишет, что 12 человек были привлечены к ответственности, включая иностранцев, за нарушение правил пребывания в РФ.

Отмечается, что в Аксайском районе составили протоколы на водителей автобусов, у которых не было российских прав.

Ранее в полях Ростовской области нашли десятки мигрантов-нелегалов.

До этого дроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Операция#Рейды#Ночные клубы
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