Посетителей ночных клубов в Ростове-на-Дону массово отправляют в военкоматы

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
По информации издания, рейды организации в рамках операции под названием «Мигрант». В этот раз они коснулись ночных клубов и сельскохозяйственной ярмарки в хуторе Ленина.
Проверками успели охватить более 360 человек, включая как иностранных граждан, так и натурализованных (тех, кто получил гражданство). Среди них 44 натурализованных мужчин до сих пор не явились в военкомат для учета. Им передали направление в военные комиссариаты для постановки на воинский учет.
Издание пишет, что 12 человек были привлечены к ответственности, включая иностранцев, за нарушение правил пребывания в РФ.
Отмечается, что в Аксайском районе составили протоколы на водителей автобусов, у которых не было российских прав.
Ранее в полях Ростовской области нашли десятки мигрантов-нелегалов.
До этого дроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в донском регионе.