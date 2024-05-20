Посетителей ночных клубов в Ростове-на-Дону массово отправляют в военкоматы

Проверками успели охватить более 360 человек, включая как иностранных граждан, так и натурализованных (тех, кто получил гражданство). Среди них 44 натурализованных мужчин до сих пор не явились в военкомат для учета. Им передали направление в военные комиссариаты для постановки на воинский учет.