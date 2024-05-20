Жильцы дома на Ставского в Ростове просят переселения из-за огромных трещин

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Горожане хотят добиться расселения дома, так как, по их словам, он стремительно разрушается. Теперь будет проведено обследование, если опасения людей подтвердятся, то начнется процесс переселения.
По информации издания Donday, в появившиеся на здании трещины пролезают пальцы. Само здание попытались укрепить стяжками.
«Более 20 лет назад пятиэтажка начала испытывать серьезные проблемы: внутри и снаружи появились глубокие трещины, достигающие 4-5 сантиметров. По ночам жильцы слышат треск стен, а с потолка неоднократно сыпется штукатурка. Особенно напряженная обстановка сложилась в первом подъезде», — говорится в публикации.
Отмечается, что трещины есть и в комнатах у жильцов. Само здание построили в 1972 году, аварийным оно не является.