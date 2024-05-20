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Жильцы дома на Ставского в Ростове просят переселения из-за огромных трещин

Жильцы дома на Ставского в Ростове просят переселения из-за огромных трещин

20 мая 2024, 05:36
Фото: pxhere.com
Жильцы дома на улице Ставского рассказали о разрушающемся здании, рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Горожане хотят добиться расселения дома, так как, по их словам, он стремительно разрушается. Теперь будет проведено обследование, если опасения людей подтвердятся, то начнется процесс переселения.

По информации издания Donday, в появившиеся на здании трещины пролезают пальцы. Само здание попытались укрепить стяжками.

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«Более 20 лет назад пятиэтажка начала испытывать серьезные проблемы: внутри и снаружи появились глубокие трещины, достигающие 4-5 сантиметров. По ночам жильцы слышат треск стен, а с потолка неоднократно сыпется штукатурка. Особенно напряженная обстановка сложилась в первом подъезде», — говорится в публикации.

Отмечается, что трещины есть и в комнатах у жильцов. Само здание построили в 1972 году, аварийным оно не является.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Обследование#Разрушение#Расселение#Происшествия
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