Жильцы дома на Ставского в Ростове просят переселения из-за огромных трещин

«Более 20 лет назад пятиэтажка начала испытывать серьезные проблемы: внутри и снаружи появились глубокие трещины, достигающие 4-5 сантиметров. По ночам жильцы слышат треск стен, а с потолка неоднократно сыпется штукатурка. Особенно напряженная обстановка сложилась в первом подъезде», — говорится в публикации.