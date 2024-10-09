Расселение

Мать-одиночка из обрушившегося дома в Ростове оказалась без вещей на улице

Мать с ребенком, которые жили в арендованной квартире в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове, не успели забрать свои вещи и вынуждены жить у знакомых, сообщается в группе благотворительного фонда в соцсети «ВКонтакте».