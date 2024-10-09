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Расселение

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Октябрь
Общественник рассказал, кто должен платить за снос аварийного дома в Ростове
7 октября, 14:33
Июнь
Суд заставил власти Ростова-на-Дону расселить больше 30 аварийных домов
Администрацию Ростова-на-Дону обязали решить вопрос об изъятии участков под аварийными домами, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
13 июня, 13:38
Май
Жильцы дома на Ставского в Ростове просят переселения из-за огромных трещин
Жильцы дома на улице Ставского рассказали о разрушающемся здании, рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.
20 мая, 05:36
Апрель
Старинный дом снесут на улице Социалистической в Ростове
Администрация Ростова-на-Дону приняла решение о сносе двухэтажного многоквартирного дома №15 по улице Социалистической. Согласно официальному постановлению это здание признано аварийным и подлежащим демонтажу.
17 апреля, 12:54
Март
Прокуратура указала главе Ростовской области на проблемы из-за аварийных домов
29 марта, 08:55
В Ростове под снос попали два старинных дома в центре города и Нахичевани
21 марта, 15:57
Губернатор Голубев ответил на вопросы ростовчан о расселении аварийного жилья
14 марта, 15:30
Февраль
Тысячи семей могут остаться жить в аварийных домах в Ростова до 2031 года
20 февраля, 08:46
Депутат рассказала, чего ждут ростовчане от программы «Мужское/Женское»
19 февраля, 10:26
СК вмешался в историю с «почти рухнувшим» домом в Ростове
В Ростове проведут проверку из-за аварийного состояния дома в центре города, об этом сообщили пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.
7 февраля, 08:16
Мать-одиночка из обрушившегося дома в Ростове оказалась без вещей на улице
Мать с ребенком, которые жили в арендованной квартире в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове, не успели забрать свои вещи и вынуждены жить у знакомых, сообщается в группе благотворительного фонда в соцсети «ВКонтакте».
4 февраля, 07:45
Власти сообщили о дальнейшей судьбе людей из обрушившегося дома в Ростове
2 февраля, 07:30
Январь
Больше сотни жильцов рухнувшего дома отказались от миллионной компенсации
29 января, 12:33
Голубев прокомментировал обрушение полное подъезда на Нариманова в Ростове
Первый подъезд обрушился в доме на улице Нариманова, 72/3 в Ростове, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
28 января, 07:08
В Ростове полностью обрушился подъезд в аварийном доме на Нариманова
Часть дома на улице Нариманова в Ростове обрушилась, сообщили очевидцы редакции RostovGazeta.
28 января, 06:48
Голубев: Из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове расселят 155 семей
Расселению подлежат 155 семей из обрушившегося накануне дома на Нариманова, признанного аварийным в 2020 году, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
28 января, 05:47
В аварийном доме на Нариманова продавали квартиры за 4,8 млн рублей
В Ростове жильцы пытались продать квартиры в аварийном доме на улице Нариманова, 72/3 за 4,8 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале объявлений.
27 января, 21:04
«Отказались от переселения»: Логвиненко рассказал, почему люди жили в аварийном доме
27 января, 19:18
Власти Ворошиловского района Ростова отказались комментировать обрушение дома
27 января, 18:49
Ноябрь 2023
В Ростове проведут реконструкцию старинного «Дома с ангелами»
11 ноября 2023, 13:58

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