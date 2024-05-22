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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Губернатор Голубеву указали на плохую подготовку к отопительному сезону на Дону

Губернатору Голубеву указали на плохую подготовку к отопительному сезону на Дону

22 мая 2024, 13:25
Фото: donland.ru
Губернатор Голубеву указали на плохую подготовку к отопительному сезону на Дону
В прокуратуре Ростовской области сообщили о значительных недочетах в работе властей по подготовке к отопительному сезону.

В прошлом году в рамках проведенных мероприятий 45 муниципалитетам из 49 удалось получить паспорта и акты готовности к отопительному периоду. Однако Ростов и Новочеркасск признали неготовыми к сезону.

Главными нарушениями за последние три года стали использование подвальных котельных, нехватка мощности теплового оборудования и игнорирование мероприятий, указанных в экспертизе промышленной безопасности.

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По данным надзорного ведомства, это говорит об отсутствии комплексного подхода министерств и властей на местах к устранению недочетов.

Теперь прокуратура обратила внимание губернатора, что нужно принимать дополнительные меры для устранения всех замечаний.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отопительный сезон#Голубев#Губернатор#Дон
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