Губернатору Голубеву указали на плохую подготовку к отопительному сезону на Дону

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В прошлом году в рамках проведенных мероприятий 45 муниципалитетам из 49 удалось получить паспорта и акты готовности к отопительному периоду. Однако Ростов и Новочеркасск признали неготовыми к сезону.
Главными нарушениями за последние три года стали использование подвальных котельных, нехватка мощности теплового оборудования и игнорирование мероприятий, указанных в экспертизе промышленной безопасности.
По данным надзорного ведомства, это говорит об отсутствии комплексного подхода министерств и властей на местах к устранению недочетов.
Теперь прокуратура обратила внимание губернатора, что нужно принимать дополнительные меры для устранения всех замечаний.
Читайте также о том, как безумные счета за тепло в жарком апреле шокировали ростовчан.