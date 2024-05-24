ВС защитил девочку в Ростове-на-Дону, получившую в наследство от отца кредиты

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
О сумме долга информация не раскрывается, но говорится, что она составляет более половины стоимости квартиры, принадлежавшей отцу. Право собственности на другую половину было у матери юной ростовчанки.
Вдова посчитала нужным отказаться от своей части наследства, а также с согласия органа опеки — от доли, принадлежавшей ее дочери. Половина квартиры была передана горадминистрации как имущество, полученное по выморочным основаниям.
«Позднее банк захотел взыскать с девочки долг по кредитке, превышавшей полумиллиона рублей. Суд удовлетворил иск, аргументируя, что поскольку она все еще живет в квартире, это фактически означает принятие наследства и соответственно обязанность нести ответственность за долги», — говорится в публикации.
Однако теперь Верховный суд отменил это решение и передал дело на пересмотр.
Ранее жителя Ростовской области оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за Чебурашки.