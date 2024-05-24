ВС защитил девочку в Ростове-на-Дону, получившую в наследство от отца кредиты

«Позднее банк захотел взыскать с девочки долг по кредитке, превышавшей полумиллиона рублей. Суд удовлетворил иск, аргументируя, что поскольку она все еще живет в квартире, это фактически означает принятие наследства и соответственно обязанность нести ответственность за долги», — говорится в публикации.