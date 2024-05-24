rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

ВС защитил девочку в Ростове-на-Дону, получившую в наследство от отца кредиты

ВС защитил девочку в Ростове-на-Дону, получившую в наследство от отца кредиты

24 мая 2024, 05:10
Фото: 1MI
Верховный суд России поддержал позицию девочки из Ростова-на-Дону, которая унаследовала кредит от родственника, сообщает РИА «Новости».

О сумме долга информация не раскрывается, но говорится, что она составляет более половины стоимости квартиры, принадлежавшей отцу. Право собственности на другую половину было у матери юной ростовчанки.

Вдова посчитала нужным отказаться от своей части наследства, а также с согласия органа опеки — от доли, принадлежавшей ее дочери. Половина квартиры была передана горадминистрации как имущество, полученное по выморочным основаниям.

Полиция в Ростовской области отказывалась оплачивать услуги спецстоянки
Узнать подробнее

«Позднее банк захотел взыскать с девочки долг по кредитке, превышавшей полумиллиона рублей. Суд удовлетворил иск, аргументируя, что поскольку она все еще живет в квартире, это фактически означает принятие наследства и соответственно обязанность нести ответственность за долги», — говорится в публикации.

Однако теперь Верховный суд отменил это решение и передал дело на пересмотр.

Ранее жителя Ростовской области оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за Чебурашки.

Читайте также:
Полиция в Ростовской области отказывалась оплачивать услуги спецстоянкиПринадлежавшая украинскому олигарху Ахметову шахта на Дону лишилась 100 млн рублейСуд взыскал с ростовского племзавода почти 2 млрд рублей долгов
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Кредит#Наследство
Подпишитесь
«Цветы из Сибири»: кто и как поставляет губернаторские букеты в Ростовскую область
Сегодня, 07:36
Мать пропавшей ростовчанки Цомартовой заявила, что доверяет только одному человеку
Сегодня, 07:17
Стало известно, когда придет резкое похолодание в Ростовской области
Сегодня, 07:00
Рабочие в Ростовской области «покрасили» землю в зеленый цвет
Сегодня, 06:24
Теплую погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам на выходных
Сегодня, 05:46
В Ростове-на-Дону назвали улицы, где чаще всего происходят ДТП
Сегодня, 05:26
"