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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Дороже, чем на Бали: названы цены на жилье в курортных городах России этим летом

Дороже, чем на Бали: названы цены на жилье в курортных городах России этим летом

30 мая 2024, 13:02
Фото: Unsplash
Дороже, чем на Бали: названы цены на жилье в курортных городах России этим летом
Стоимость жилья в Сочи может быть выше, чем на Бали, пишут «Новые известия».
Сюжет
Отдых

Аналитики отмечают, что часть россиян предпочитает вкладываться в покупку недвижимости в курортных городах, чтобы не тратиться ежегодно на отели или апартаменты. Но квартиры в приморских городах России дорожают каждый год едва ли не в несколько раз, обгоняя по ценам элитные зарубежные курорты. Так, метр в сочинской новостройке стоит примерно 3300 долларов, а балийской — 1700–2800 долларов.

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За двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом в главном курортном городе страны попросят от 20 миллионов рублей.За двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом в главном курортном городе страны попросят от 20 миллионов рублей.
За двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом в главном курортном городе страны попросят от 20 миллионов рублей.
Фото: Nik Udashov/Unsplash

Вся первая линия в Сочи занята отелями и апартаментами. Но квартиру можно купить в любом другом районе города. За двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом в главном курортном городе страны попросят от 20 миллионов рублей. Жилье с такой же площадью в хрущёвке в Адлере с «винтажным» ремонтом обойдется в 16 миллионов рублей.

Для сравнения в Анапе двухкомнатная квартира с видом на море и новеньким ремонтом будет стоить около 15 миллионов рублей. Для непритязательных покупателей найдутся варианты в хрущевках с устаревшим ремонтом за восемь миллионов рублей.

Ранее эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи по системе «все включено».

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