Дороже, чем на Бали: названы цены на жилье в курортных городах России этим летом

Аналитики отмечают, что часть россиян предпочитает вкладываться в покупку недвижимости в курортных городах, чтобы не тратиться ежегодно на отели или апартаменты. Но квартиры в приморских городах России дорожают каждый год едва ли не в несколько раз, обгоняя по ценам элитные зарубежные курорты. Так, метр в сочинской новостройке стоит примерно 3300 долларов, а балийской — 1700–2800 долларов.