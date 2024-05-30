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Летучая мышь держит в ужасе жителей нескольких домов в Ростове-на-Дону

Летучая мышь держит в ужасе жителей нескольких домов в Ростове-на-Дону

30 мая 2024, 05:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за летучей мыши жильцы нескольких домов не могут уснуть по ночам, сообщили они в соцсетях.

Они рассказали, что в течение двух недель с 20 часов до 5 утра по всей округе раздается писк. Он раздражает и мешает уснуть.

«Куда нам обращаться, если крик мешает всем жителям? Вдруг животному нужна помощь и у нее проблемы», — написал автор.

Десятки летучих мышей выпустили на территории Ростова-на-Дону
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Он добавил, что проблема появилась в районе Королева, 11/1. Пользователи в комментариях предложили закрывать окна и пользоваться берушами.

«Необычная проблема», — заявили ростовчане. Некоторые предположили, что это издает звуки сова.

«Привыкайте на все лето теперь. Где-то у нее дом там», — написали горожане.

Ранее десятки летучих мышей выпустили на территории Ростова-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Проблема#Летучая мышь
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