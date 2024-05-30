Летучая мышь держит в ужасе жителей нескольких домов в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Они рассказали, что в течение двух недель с 20 часов до 5 утра по всей округе раздается писк. Он раздражает и мешает уснуть.
«Куда нам обращаться, если крик мешает всем жителям? Вдруг животному нужна помощь и у нее проблемы», — написал автор.
Он добавил, что проблема появилась в районе Королева, 11/1. Пользователи в комментариях предложили закрывать окна и пользоваться берушами.
«Необычная проблема», — заявили ростовчане. Некоторые предположили, что это издает звуки сова.
«Привыкайте на все лето теперь. Где-то у нее дом там», — написали горожане.
Ранее десятки летучих мышей выпустили на территории Ростова-на-Дону.