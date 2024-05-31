Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 3 и по 9 июня

В понедельник, 3 июня, света не будет на улицах Майская, 18 линия, Советская, Карла Маркса. Также это коснется улиц Байкальская, Живописная, Западная, Линейная, Калининградская, Шекспира, Карпатская, Шишкина, Лобачевского, Ковалевской, Маршальская, Озерная, Еременко, Гранатовая, Семипалатинская.