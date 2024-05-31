Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 3 и по 9 июня

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В понедельник, 3 июня, света не будет на улицах Майская, 18 линия, Советская, Карла Маркса. Также это коснется улиц Байкальская, Живописная, Западная, Линейная, Калининградская, Шекспира, Карпатская, Шишкина, Лобачевского, Ковалевской, Маршальская, Озерная, Еременко, Гранатовая, Семипалатинская.
Во вторник ограничения введут на улицах Семипалатинская, Карпатская, Линейная, Байкальская, Лобачевского, Калининградская, Шекспира, Гранатовая, Западная, Еременко.
В среду обесточат улицы и переулки Балка, Смены, Славинская, Кривянский, Гуковский, 5-й Сахалинский.
В четверг это коснется улиц Майская, 14 линия, 16 линия, проспекта Коммунистический.
В пятницу электричество выключат в переулке Краснофлотский, на улице Искусственная.
Ранее экономист предупредил о резком росте цен на кофе и какао в Ростовской области.