Полярное сияние ожидается в Ростовской области с 31 мая

Добавим, что во время магнитной бури у людей могут проявляться различные симптомы, особенно у тех, кто чувствителен к изменениям геомагнитного поля. Часто возникают головные боли и мигрени. Люди могут также испытывать головокружение и слабость, что связано с изменениями в кровообращении и артериальном давлении. Кроме того, возможны раздражительность и тревожность, что проявляется как изменение настроения и повышенная нервозность.