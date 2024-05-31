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Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Полярное сияние ожидается в Ростовской области с 31 мая

Полярное сияние ожидается в Ростовской области с 31 мая

31 мая 2024, 04:44
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области есть большая вероятность появления полярного сияния, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

В базовом сценарии вероятность появления полярных сияний в ночь с пятницы на субботу, с 31 мая на 1 июня, крайне высокая. Однако конкретные параметры, такие как интенсивность сияний и их нижняя граница, будут сильно зависеть от фактических характеристик солнечной плазмы, когда она достигнет Земли, а также от времени ее прибытия.

Кроме того, в регионе ожидается магнитная буря 31 мая. Она будет сохраняться и 1 июня, после чего ситуация должна нормализоваться.

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Добавим, что во время магнитной бури у людей могут проявляться различные симптомы, особенно у тех, кто чувствителен к изменениям геомагнитного поля. Часто возникают головные боли и мигрени. Люди могут также испытывать головокружение и слабость, что связано с изменениями в кровообращении и артериальном давлении. Кроме того, возможны раздражительность и тревожность, что проявляется как изменение настроения и повышенная нервозность.

Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Магнитная буря#Полярные сияния
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