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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В Ростовскую область придет 36-градусная жара с 11 июня

Стало известно, когда Ростовскую область накроет 36-градусной жарой

8 июня 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney

В Ростовскую область придет 36-градусная жара с 11 июня

В Ростовской области на следующей неделе прогнозируют очень жаркую погоду, сообщили синоптики.

В субботу будет облачно, а термометры покажут +32 градуса. Ночью может похолодать до +19 градусов, но днем вернется жаркая погода.

В воскресенье, 9 июня, температура составит +31 градус. Могут пройти дожди, которые завершатся ближе к вечеру.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
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В начале следующей недели жара усилится и во вторник, 11 числа, температура поднимется до +36 градусов. Это будет самый жаркий день на неделе.

В среду температура немного упадет и снова могут пройти дожди. В дальнейшем на неделе прогнозируют облачную погоду.

Ранее в регионе к устранению последствий непогоды привлекали 200 бригад.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Жара
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