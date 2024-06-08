Стало известно, когда Ростовскую область накроет 36-градусной жарой

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В субботу будет облачно, а термометры покажут +32 градуса. Ночью может похолодать до +19 градусов, но днем вернется жаркая погода.
В воскресенье, 9 июня, температура составит +31 градус. Могут пройти дожди, которые завершатся ближе к вечеру.
В начале следующей недели жара усилится и во вторник, 11 числа, температура поднимется до +36 градусов. Это будет самый жаркий день на неделе.
В среду температура немного упадет и снова могут пройти дожди. В дальнейшем на неделе прогнозируют облачную погоду.
Ранее в регионе к устранению последствий непогоды привлекали 200 бригад.