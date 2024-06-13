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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Зарплаты в Ростовской области приблизились к 95 тыс рублей

Зарплаты в Ростовской области приблизились к 95 тысячам рублей

13 июня 2024, 10:09
Фото: Unsplash
Зарплаты в Ростовской области приблизились к 95 тыс рублей
В Ростовской области рыночный диапазон зарплат варьируется в пределах от 45 тысяч до 95 тысяч рублей, следует из данных HH.ru.

Всего проанализировали свыше 65 тысяч вакансий, опубликованных в Ростовской области в период с мая по начало июня.

Диапазон зарплат составляет от 45 тысяч до 95 тысяч рублей. Это больше, чем за такой же период минувшего, когда зарплаты находились в диапазоне 37 300 — 75 500 рублей.

Названы вакансии для жителей Ростова с зарплатой в 150 тысяч рублей
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Добавим, что в Краснодарском крае в диапазоне зарплат верхняя планка составляет 103 тысячи рублей, Волгоградской области — 91 тысяча рублей, в Астраханской области — 102 тысячи рублей.

Ранее были названы вакансии для жителей Ростова с зарплатой в 150 тысяч рублей.

До этого появилась информация, что ростовчанам придется отдать 20 зарплат для покупки подержанной «Лады».

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рынок труда#Зарплаты
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