Зарплаты в Ростовской области приблизились к 95 тысячам рублей

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Всего проанализировали свыше 65 тысяч вакансий, опубликованных в Ростовской области в период с мая по начало июня.
Диапазон зарплат составляет от 45 тысяч до 95 тысяч рублей. Это больше, чем за такой же период минувшего, когда зарплаты находились в диапазоне 37 300 — 75 500 рублей.
Добавим, что в Краснодарском крае в диапазоне зарплат верхняя планка составляет 103 тысячи рублей, Волгоградской области — 91 тысяча рублей, в Астраханской области — 102 тысячи рублей.
Ранее были названы вакансии для жителей Ростова с зарплатой в 150 тысяч рублей.
До этого появилась информация, что ростовчанам придется отдать 20 зарплат для покупки подержанной «Лады».