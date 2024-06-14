Суд в Ростове запретил группировку, которая воюет за ВСУ и пытает людей

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Эту организацию внесли в число запрещенных в России. Ее создали в 2014 году, а причастной к этому было ГУР Минобороны Украины.
Группировка является одним из самых крупных вооруженных формирований, созданных на национальной основе. Его участники сражаются на стороне ВСУ, также замешаны в организации диверсий в РФ, пытках российских военнослужащих и убийствах мирных людей.
ФСБ активно проводит операции по выявлению и предотвращению угроз безопасности государства, которые идут от членов терорганизации.
Ранее представители силовых структур задержали иностранных граждан в донском регионе, которые оказывали финансовую помощь террористам.
До этого в Ростове большие сроки получили боевики, готовившие теракты.