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Суд в Ростове запретил группировку, которая воюет за ВСУ и пытает людей

Суд в Ростове запретил группировку, которая воюет за ВСУ и пытает людей

14 июня 2024, 10:01
Фото: Unsplash / для иллюстрации
Суд в Ростове запретил группировку, которая воюет за ВСУ и пытает людей
В Ростове-на-Дону суд приравнял «Грузинский Национальный Легион» к террористической группировке, сообщает ФСБ.

Эту организацию внесли в число запрещенных в России. Ее создали в 2014 году, а причастной к этому было ГУР Минобороны Украины.

Группировка является одним из самых крупных вооруженных формирований, созданных на национальной основе. Его участники сражаются на стороне ВСУ, также замешаны в организации диверсий в РФ, пытках российских военнослужащих и убийствах мирных людей.

ФСБ активно проводит операции по выявлению и предотвращению угроз безопасности государства, которые идут от членов терорганизации.

Ранее представители силовых структур задержали иностранных граждан в донском регионе, которые оказывали финансовую помощь террористам.

До этого в Ростове большие сроки получили боевики, готовившие теракты.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ВСУ#Суд#Диверсии#Происшествия
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