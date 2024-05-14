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В Ростове-на-Дону по 18 лет колонии получили боевики за подготовку терактов

В Ростове-на-Дону по 18 лет колонии получили боевики за подготовку терактов

14 мая 2024, 09:00
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону по 18 лет колонии получили боевики за подготовку терактов
В Ростове-на-Дону огласили приговор троим боевикам, которые готовили теракт в другом регионе, сообщает ФСБ.

Речь идет о представителям запрещенной в РФ террористической организации. Они при помощи взрывных устройств хотели устроить теракт в Карачаево-Черкесии.

Фигуранты в мессенджерах начали переговариваться с боевиками в Сирии. Последние приказали им добраться до Черкесска, снять квартиру и готовить нападение на административное здание.

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Им удалось раздобыть компоненты, чтобы сделать взрывное устройство. После этого их задержали.

В отношении подельников возбудили уголовное дело, теперь суд назначил каждому 18,5 года заключения. Эти сроки они проведут в колонии строгого режима.

Ранее в Новочеркасске осудили семерых неонацистов, планировавших теракты.

До этого огласили приговор жителю донского региона за попытку перебраться к террористам в Сирию.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Террористическая организация#Происшествия#Карачаево-Черкесия
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