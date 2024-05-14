В Ростове-на-Дону по 18 лет колонии получили боевики за подготовку терактов

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Речь идет о представителям запрещенной в РФ террористической организации. Они при помощи взрывных устройств хотели устроить теракт в Карачаево-Черкесии.
Фигуранты в мессенджерах начали переговариваться с боевиками в Сирии. Последние приказали им добраться до Черкесска, снять квартиру и готовить нападение на административное здание.
Им удалось раздобыть компоненты, чтобы сделать взрывное устройство. После этого их задержали.
В отношении подельников возбудили уголовное дело, теперь суд назначил каждому 18,5 года заключения. Эти сроки они проведут в колонии строгого режима.
Ранее в Новочеркасске осудили семерых неонацистов, планировавших теракты.
До этого огласили приговор жителю донского региона за попытку перебраться к террористам в Сирию.