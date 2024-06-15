Какая лучшая защита от солнца в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Солнце, несмотря на его жизненно важную роль для нашего здоровья и благополучия, может представлять опасность при чрезмерном воздействии. Вот несколько потенциальных опасностей.
сильное УФ-излучение может вызвать ожоги кожи, что приводит к покраснению, боли и волдырям. Повторяющиеся солнечные ожоги увеличивают риск развития рака кожи;
постоянное воздействие солнечных лучей ускоряет старение кожи, что проявляется в виде морщин, пигментных пятен и потери эластичности кожи;
длительное пребывание на солнце без нормальной защиты может привести к перегреву организма, что вызывает тепловой или солнечный удар. Лучше всего обратиться за помощью к медикам в таких ситуациях.
Самое опасное солнце бывает в период с 10 утра до 16 вечера. В это время солнечные лучи наиболее интенсивны, и ультрафиолетовое излучение достигает своего пика, что увеличивает риск ожогов и повреждения кожи.
Чтобы защититься от солнца, нужно купить солнцезащитный крем с высоким SPF, который следует наносить на все открытые участки кожи. Одежда также играет важную роль: предпочтение следует отдавать легким, но плотным тканям, которые покрывают руки и ноги.
Шляпы с широкими полями и солнцезащитные очки помогут защитить лицо и глаза от прямого солнечного излучения.
Постарайтесь не находиться на солнце в часы его наибольшей активности, обычно это период с 10:00 до 16:00. Если есть возможность, выбирайте места, где есть тень, особенно в самые жаркие часы дня.
Чтобы защитить лицо от солнечных лучей, важно использовать несколько методов одновременно. Во-первых, наносите солнцезащитный крем с высоким фактором SPF на все открытые участки кожи, включая лицо, примерно за 15-30 минут до выхода на улицу. Выбирайте крем с широким спектром защиты, чтобы он защищал как от UVA, так и от UVB лучей.
Во-вторых, надевайте широкополую шляпу, которая будет создавать тень на лице и шее, а также используйте солнцезащитные очки с UV-защитой для глаз.
В-третьих, старайтесь находиться в тени в период с 10 утра до 4 вечера, когда солнечные лучи самые сильные. Наконец, избегайте длительного пребывания на солнце и при возможности носите легкую, длинную одежду, которая защищает кожу.
Существуют различные степени защиты SPF:
SPF 10 — низкий уровень защиты, может блокировать до 90% UVB-лучей, подходит для смуглой кожи.
SPF 15 — блокирует до 93% UVB-лучей.
SPF 25 — обеспечивает защиту от 96% UVB-лучей, является минимально достаточным для ежедневного использования в городских условиях.
SPF 30 — защищает от 97% UVB-лучей, оптимален для городских условий и минимально рекомендован для пляжного отдыха.
SPF 50 — высокая степень защиты, блокирует до 98% UVB-лучей.
SPF 100 — обеспечивает максимальную защиту, блокируя 100% UVB-лучей.
Добавим, что UVB-лучи попадают на верхние слои кожи и становятся главной причиной солнечных ожогов.
При солнечном ожоге важно сразу перейти в тень или внутрь помещения, чтобы избежать дальнейшего воздействия солнца. Охладите обожженные участки кожи прохладной, но не ледяной водой, принимая прохладный душ или прикладывая влажные компрессы.
Наносите на кожу успокаивающие лосьоны или гели, содержащие алоэ вера, чтобы уменьшить боль и воспаление. Пейте много воды для предотвращения обезвоживания, и избегайте продуктов, которые могут раздражать кожу, таких как мыло или лосьоны с ароматизаторами и спиртом.
Если боль сильная или появились пузыри, обратитесь к врачу для получения медицинской помощи.
Добавим, что климатолог Иошпа пообещал ростовчанам 35-градусную жару в начале июня.