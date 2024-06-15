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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Какая лучшая защита от солнца в Ростовской области

Какая лучшая защита от солнца в Ростовской области

15 июня 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
Какая лучшая защита от солнца в Ростовской области
Как лучше всего защитить кожу и организм от солнечных лучей и какой крем следует купить, в материале RostovGazeta.

Чем опасно солнце

Солнце, несмотря на его жизненно важную роль для нашего здоровья и благополучия, может представлять опасность при чрезмерном воздействии. Вот несколько потенциальных опасностей.

  1. сильное УФ-излучение может вызвать ожоги кожи, что приводит к покраснению, боли и волдырям. Повторяющиеся солнечные ожоги увеличивают риск развития рака кожи;

  2. постоянное воздействие солнечных лучей ускоряет старение кожи, что проявляется в виде морщин, пигментных пятен и потери эластичности кожи;

  3. длительное пребывание на солнце без нормальной защиты может привести к перегреву организма, что вызывает тепловой или солнечный удар. Лучше всего обратиться за помощью к медикам в таких ситуациях.

Когда самое опасное солнце

Самое опасное солнце бывает в период с 10 утра до 16 вечера. В это время солнечные лучи наиболее интенсивны, и ультрафиолетовое излучение достигает своего пика, что увеличивает риск ожогов и повреждения кожи.

Когда самое опасное солнцеКогда самое опасное солнце
Когда самое опасное солнце
Фото: Изображение Midjourney

Как защититься от солнца

Чтобы защититься от солнца, нужно купить солнцезащитный крем с высоким SPF, который следует наносить на все открытые участки кожи. Одежда также играет важную роль: предпочтение следует отдавать легким, но плотным тканям, которые покрывают руки и ноги.

Шляпы с широкими полями и солнцезащитные очки помогут защитить лицо и глаза от прямого солнечного излучения.

Постарайтесь не находиться на солнце в часы его наибольшей активности, обычно это период с 10:00 до 16:00. Если есть возможность, выбирайте места, где есть тень, особенно в самые жаркие часы дня.

Как защитить лицо от солнечных лучей

Чтобы защитить лицо от солнечных лучей, важно использовать несколько методов одновременно. Во-первых, наносите солнцезащитный крем с высоким фактором SPF на все открытые участки кожи, включая лицо, примерно за 15-30 минут до выхода на улицу. Выбирайте крем с широким спектром защиты, чтобы он защищал как от UVA, так и от UVB лучей.

Во-вторых, надевайте широкополую шляпу, которая будет создавать тень на лице и шее, а также используйте солнцезащитные очки с UV-защитой для глаз.

используйте солнцезащитные очки с UV-защитой для глазиспользуйте солнцезащитные очки с UV-защитой для глаз
используйте солнцезащитные очки с UV-защитой для глаз
Фото: 1MI

В-третьих, старайтесь находиться в тени в период с 10 утра до 4 вечера, когда солнечные лучи самые сильные. Наконец, избегайте длительного пребывания на солнце и при возможности носите легкую, длинную одежду, которая защищает кожу.

Как выбрать крем для защиты от солнца

Существуют различные степени защиты SPF:

SPF 10 — низкий уровень защиты, может блокировать до 90% UVB-лучей, подходит для смуглой кожи.

SPF 15 — блокирует до 93% UVB-лучей.

SPF 25 — обеспечивает защиту от 96% UVB-лучей, является минимально достаточным для ежедневного использования в городских условиях.

SPF 30 — защищает от 97% UVB-лучей, оптимален для городских условий и минимально рекомендован для пляжного отдыха.

SPF 50 — высокая степень защиты, блокирует до 98% UVB-лучей.

SPF 100 — обеспечивает максимальную защиту, блокируя 100% UVB-лучей.

Добавим, что UVB-лучи попадают на верхние слои кожи и становятся главной причиной солнечных ожогов.

Что делать при солнечном ожоге

При солнечном ожоге важно сразу перейти в тень или внутрь помещения, чтобы избежать дальнейшего воздействия солнца. Охладите обожженные участки кожи прохладной, но не ледяной водой, принимая прохладный душ или прикладывая влажные компрессы.

Охладите обожженные участки кожи прохладной, но не ледяной водой, принимая прохладный душОхладите обожженные участки кожи прохладной, но не ледяной водой, принимая прохладный душ
Охладите обожженные участки кожи прохладной, но не ледяной водой, принимая прохладный душ
Фото: Pxhere

Наносите на кожу успокаивающие лосьоны или гели, содержащие алоэ вера, чтобы уменьшить боль и воспаление. Пейте много воды для предотвращения обезвоживания, и избегайте продуктов, которые могут раздражать кожу, таких как мыло или лосьоны с ароматизаторами и спиртом.

Если боль сильная или появились пузыри, обратитесь к врачу для получения медицинской помощи.

Добавим, что климатолог Иошпа пообещал ростовчанам 35-градусную жару в начале июня.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Защита от солнца#Солнечные лучи#Крем для защиты от солнца#Солнцезащитный крем
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