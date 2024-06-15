Какая лучшая защита от солнца в Ростовской области

Чтобы защитить лицо от солнечных лучей, важно использовать несколько методов одновременно. Во-первых, наносите солнцезащитный крем с высоким фактором SPF на все открытые участки кожи, включая лицо, примерно за 15-30 минут до выхода на улицу. Выбирайте крем с широким спектром защиты, чтобы он защищал как от UVA, так и от UVB лучей.