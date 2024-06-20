Депутат гордумы Ростова решил подраться с братом Хабиба Нурмагомедова

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Бой между ростовским парламентарием, бойцом ММА Александром Шаблием и братом Хабиба Нурмагомедова Усманом состоится на турнире Bellator в Сан-Диего. Изначально бой хотели провести в Париже 17 мая, но затем приняли решение о переносе из-за травмы Нурмагомедова.
Шаблий и Нурмагомедов будут сражаться в легком дивизионе. На счету ростовчанина 24 победы и три поражения. Нурмагомедов одержал 17 побед.
Напомним, Александру Шаблию 31 год, из них десять лет он посвятил ММА. Депутатом гордумы он стал в 2020 году.