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Александр Шаблий

Депутат гордумы Ростова решил подраться с братом Хабиба Нурмагомедова

20 июня 2024, 16:14
Фото: VK Александр Шаблий
Александр Шаблий
Депутат Гордумы Ростова, боец MMA Александр Шаблий примет участие в поединке с Усманом Нурмагомедовым, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Бой между ростовским парламентарием, бойцом ММА Александром Шаблием и братом Хабиба Нурмагомедова Усманом состоится на турнире Bellator в Сан-Диего. Изначально бой хотели провести в Париже 17 мая, но затем приняли решение о переносе из-за травмы Нурмагомедова.

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Шаблий и Нурмагомедов будут сражаться в легком дивизионе. На счету ростовчанина 24 победы и три поражения. Нурмагомедов одержал 17 побед.

Напомним, Александру Шаблию 31 год, из них десять лет он посвятил ММА. Депутатом гордумы он стал в 2020 году.

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